Губернатор считает, что в этом году в области будет хороший урожай зерновых

13:33 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на весенние погодные катаклизмы, всходы зерновых в Одесской области не пострадали, при этом нанесен ущерб винограду и фруктовым деревьям, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА Максим Степанов сообщил сегодня, 29 мая, на брифинге после расширенного аппаратного совещания.

По данным руководителя облгосадминистации, резкое похолодание, град и арктический циклон, обрушившиеся на Одесскую область в конце апреля-мае, не нанесли ущерба посевам зерновых.

«С точки зрения погодных условий, исходя из того, что мне докладывают — нашего мониторинга, пока погода к нам благоволит и перспективы у нас хорошие. Ущерб нанесен косточковым, виноградарству. Но будем надеяться на лучшее», — отметил М. Степанов.