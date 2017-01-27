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Губернатор считает, что в этом году в области будет хороший урожай зерновых
13:33 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на весенние погодные катаклизмы, всходы зерновых в Одесской области не пострадали, при этом нанесен ущерб винограду и фруктовым деревьям, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом председатель ОГА Максим Степанов сообщил сегодня, 29 мая, на брифинге после расширенного аппаратного совещания.
По данным руководителя облгосадминистации, резкое похолодание, град и арктический циклон, обрушившиеся на Одесскую область в конце апреля-мае, не нанесли ущерба посевам зерновых.
«С точки зрения погодных условий, исходя из того, что мне докладывают — нашего мониторинга, пока погода к нам благоволит и перспективы у нас хорошие. Ущерб нанесен косточковым, виноградарству. Но будем надеяться на лучшее», — отметил М. Степанов.
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