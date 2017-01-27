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Юлия Тимошенко приехала в Одессу агитировать за референдум по запрету продажи сельхозземель
12:50 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лидер политической партии ВО «Батькивщина», народный депутат Юлия Тимошенко приехала в Одессу выступить в поддержку проведения всеукраинского референдума по запрету продажи сельскохозяйственных земель, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе пресс-конференции в Одессе лидер «Батькивщины» заявила, что по данным независимых опросов, проведенных иностранными экспертами, уровень поддержки населением Президента, Правительства и Верховной Рады составляет порядка 3%. Ю. Тимошенко заявила, что правящая верхушка страны «осознаёт, что их больше никогда не выберут на эти должности», и потому «каждую неделю, каждый день они используют пребывание у власти в личных интересах». В частности, по её словам, «после майских праздников готовится грандиозная афера» — принятие закона о разрешении продажи сельхозземель, на котором также планируют нажиться определённые круги.

Лидер «Батькивщины» отметила, что сельскохозяйственные земли составляют 72% территории Украины, а их оценочная стоимость составляет 3,5 трлн. евро, при том, что у разорённых крестьян их земли скупают всего по 500-700 долл. за гектар. По её данным, в Украине уже скупили огромные площади земли, причём одним из крупнейших латифундистов является семья президента. Нардеп добавила, что Европейские страны, а также такие производители сельхозпродукции, как Канада и Израиль в своём правильном «национальном эгоизме» категорически не допускают продажи сельхозземель.

Украина экспортирует сельхозпродукции на 18 млрд. евро в год, а «при правильной организации сельхозпроизводства производительность могла бы достичь европейского уровня и возрасти в 10 раз».

«Если мы правильно организуем сельхозпроизводство, нам не нужен будет МВФ и их кредиты, мы рассчитаемся по внешним долгам. Не верьте, когда говорят, что продажа земли — это панацея для Украины!», — подчеркнула она.

Ю. Тимошенко заявила, что партия «Батькивщина» совместно с Ассоциацией фермеров Украины инициирует проведение всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственных земель, и призвала все партии и общественные движения объединиться вокруг решения этого вопроса. «Все опросы говорят о том, что большинство украинских граждан против продажи нашего главного богатства — земли», — добавила она.

К настоящему моменту уже проведено собрание инициативной группы и выбраны 10 тысяч 62 члена, которые будут уполномочены собирать подписи за проведение референдума. И сегодня, по словам лидера «Батькивщины», все они подают документы в ЦИК.

Ю. Тимошенко также заявила, что на членов Центризбиркома осуществляется колоссальное давление, но выразила надежду, что они проявят здравый смысл и патриотизм в решении вопроса о референдуме.

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Артём Филипенко
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