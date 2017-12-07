«Будем добиваться увеличения числа вагонов в летних поездах одесского направления», — Департамент культуры и туризма

10:23 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова заявила, что в связи с «катастрофической нехваткой» железнодорожных билетов в «высокий туристический сезон» уже направлен ряд писем об увеличении количества вагонов в поездах на одесском направлении, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента сообщила сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в горсовете, выступая с докладом об итогах проведения высокого туристического сезона 2017 года в городе Одессе.

Как отметила Т. Маркова, за последний год отмечается рост прибытия в Одессу пассажиров как авиационным, так и железнодорожным транспортом. К примеру, Одесский аэропорт за 12 месяцев 2016 года обслужил 1 млн. 33 тыс. пассажиров, а за 10 месяцев 2017 — уже 1 млн. 54 тыс. Здесь открыт и с апреля месяца начал обслуживать пассажиров новый терминал. Удалось вернуть некоторые ранее ушедшие с нашего маршрута авиакомпании, а также открыть новые направления — в страны Балтии, Тель-Авив, Анкару. Увеличилась частота полётов авиакомпании «Флай Дубай» — с 3 до 5.

Одесская железная дорога за 2016 год доставила 11,2 млн. пассажиров, а за 10 месяцев 2017 — уже 11,6 млн. Открыт новый международный маршрут — «Одесса – Рахов — Перемышль».

При этом руководитель департамента подчеркнула, что железнодорожных билетов в Одессу, особенно в «высокий» сезон «катастрофически не хватает», в связи с чем был направлен ряд писем, в том числе депутатских обращений, о необходимости увеличения числа вагонов на этом направлении.

В числе достижений Т. Маркова отметила также привлечение в город туристов из КНР (20 тыс. в этом году) и Филиппин, добавив, что сейчас активизирована работа по привлечению гостей из стран Скандинавии.

По её словам, была проведена значительная работа по восстановлению туристической привлекательности Одессы и привлечению туристического потока, существенно сократившегося с 2014 года. Открыт ряд новых туристических объектов, ведётся работа по формированию туристического имиджа Одессы в крупных городах Украины и за рубежом. При этом Т. Маркова посетовала на действия общественников, которые своими протестными акциями отпугивают гостей города. В частности, по словам директора департамента, из-за таких акций сейчас массово выезжают туристы из отеля «Континенталь» на Дерибасовской.