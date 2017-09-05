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Одесский порт в сезоне-2017 обслужил 3 тысячи 155 круизных туристов
09:57 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский порт в сезоне-2017 обслужил 3 тысячи 155 круизных туристов, прибывавших на круизном теплоходе «Принцесса Днепра» и лайнере Island Sky, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.

По информации пресс-службы, в пятницу, 6 октября, в Одесский порт зашел круизный теплоход «Принцесса Днепра» типа река-море со 120-ю украинскими туристами на борту. Этим заходом лайнер завершил рейс по маршруту Одесса-Вилково-Одесса, и подвел финальную черту под круизным сезоном в порту в целом.

В пресс-службе отметили, что пассажирскую навигацию 2017 года в украинском сегменте Черного моря этот теплоход обеспечивал фактически в одиночку. Единственным исключением стал заход в Одессу лайнера Island Sky 14 июня. После захода этого лайнера туристов в Одессу привозила исключительно «Принцесса Днепра».

В сезоне 2017 года речник посетил Одессу с иностранными туристами на борту 11 раз. 12-й круиз был организован для граждан Украины.

Как сообщила экономист пассажирского комплекса ОФ ГП «АМПУ» Елена Магамадова, всего в нынешнем сезоне — за заход т/х Island Sky и 12 визитов «Принцессы Днепра» — порт обслужил 3 тыс. 155 круизных туристов. Это меньше пассажировместимости одного крупного лайнера. К сожалению, иностранные туроператоры, принимая во внимание страховые риски, не решаются направлять круизные теплоходы в украинские порты.

По информации директора агентирующей компании «Лондой Скай тревел» Константина Личикаки, после высадки пассажиров «Принцесса Днепра» отправляется на плановый ремонт.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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