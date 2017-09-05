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Бесплатные экскурсии и концерт пройдут в Одессе ко Дню туризма
13:37 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27-29 сентября по случаю Всемирного дня туризма в Одессе пройдут бесплатные экскурсии по городу, а также праздничный концерт в парке Шевченко, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, на этой неделе в Одессе пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню туризма. Организаторами выступили Департамент культуры и туризма Одесского городского совета, коммунальные предприятия «Туристический информационный центр Одессы», «Парки Одессы» и Одесский зоопарк.

Так, 27-29 сентября все желающие смогут принять участие в обзорной экскурсии по городу, побывать в катакомбах, больше узнать об истории Одессы, ее польском и еврейском наследии, познакомиться с историей улицы Маразлиевской и др.

В Одесском зоопарке проведут квест для посетителей.

КП «Парки Одессы» подготовило познавательную экскурсию «Тайны старого парка», которая приоткроет тайны и секреты одного из старейших парков Одессы.

А 29 сентября в 16:00 в парке им.Т.Г. Шевченко на сцене «Ракушка» состоится праздничный концерт в честь Дня туризма в Украине.

СПРАВКА: Всемирный день туризма — международный праздник, основанный Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в 1979 году. Отмечается ежегодно 27 сентября.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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