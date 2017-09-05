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Только 7 районов области подготовили свои программы развития туризма
09:35 / 05.09.2017
ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Облгосадминистрация поручила всем РГА области разработать свои программы развития туризма — на сегодня такие планы есть только в 7 районах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, во время селекторного совещания первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук дал поручение руководителям РГА до 30 сентября предоставить программы развития туризма и назначить должностное лицо, которое будет отвечать за туристическую отрасль в районе. По словам начальника Управления туризма, рекреации и курортов ОГА Лилии Круковской, соответствующие программы разработаны только в 7 районах.
«Пять районов области вообще не предоставляют никакой информации по развитию туризма, а в других она в состоянии разработки. Процесс очень медленный. Что касается назначения ответственных за развитие туризма — в большинстве районов они назначены. Также нам необходимая информация обо всех событиях в Одесской области, ведь мы анонсируем на нашем портале все мероприятия, фестивали и концерты, чтобы в районы приезжало как можно больше людей», — подчеркнула Л. Круковская.
«Туристическая привлекательность — один из важнейших аспектов развития региона. Я выезжаю в районы и такой красоты, как у нас, нигде не встретишь. Предоставьте свои предложения, что у вас там есть интересного и привлекательного для туристов. Больше людей — больше рабочих мест, а это обязательно положительно повлияет на повышение уровня жизни населения», — подчеркнул А. Терещук.
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