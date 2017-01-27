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Круизы теплохода «Принцесса Днепра» в июле будут продлены от Киева до румынского порта Фетешти
12:23 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В июле круизы на теплоходе «Принцесса Днепра» с заходом в Одессу будут продлены от Киева до румынского порта Фетешти, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, сегодня утром состоялся пятый в этом сезоне заход в Одесский порт пассажирского теплохода «Принцесса Днепра» типа «река-море». На борту судна — 140 туристов, главным образом граждан Германии, Швейцарии и Румынии.
Как отметили в пресс-службе, «это самое большое число путешественников с момента возобновления причерноморских круизов, что свидетельствует о росте популярности маршрута».
Сегодня вечером «Принцесса Днепра» возьмет курс на Вилково.
По информации директора агентирующей компании «Лондон Скай» Константина Личикаки, следующий, 6-й заход речника в Одессу состоится уже в июле.
В графике лайнера предусмотрен небольшой перерыв. Затем рейсы возобновятся по удлиненному маршруту: от Киева до румынского порта Фетешти на Дунае. Таким образом, круиз свяжет две великих реки Черноморского бассейна — Днепр и Дунай.
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