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90-метровый круизный лайнер Island Sky зашел сегодня в Одесский порт
15:29 / 14.06.2017
ОДЕССА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня утром в Одесский порт зашел 90,6-метровый круизный лайнер Island Sky (флаг — Багамские острова), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, в 7:40 утра линию Воронцовских ворот Одесского порта пересек теплоход Island Sky. Судно пришло из российского порта Сочи. На борту — 104 пассажира, для которых заказаны экскурсионные автобусы. В программе посещения города — экскурсии, знакомство туристов с архитектурными и культурными достопримечательностями Одессы.
Также во время суточной стоянки в порту должен состояться футбольный матч с участием моряков Island Sky.
Завтра круизник покинет гавань и возьмет курс на румынскую Констанцу.
СПРАВКА: Т/х Island Sky является малым круизным лайнером люксового класса. Пассажировместимость лайнера — 116 человек, экипаж — 75 человек. Судно построено в 1992 году в Италии, в 2003 году прошло модернизацию. На круизных линиях лайнер эксплуатировался под названиями Renaissance Eight, Renai II и Sky. Под названием Island Sky круизник уже заходил в Одесский порт 25 раз.
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