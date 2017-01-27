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Теплоход «Принцесса Днепра» со 132 туристами на борту зашёл в Одесский порт
11:50 / 13.06.2017
ОДЕССА, 13 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Круизный теплоход «Принцесса Днепра» со 132 пассажирами на борту сегодня утром зашёл в Одесский порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июня, в пресс-службе администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, сегодня ровно 8 часов утра теплоход «Принцесса Днепра» пришвартовался к 15 причалу пассажирского комплекса Одесского порта. Это четвертый заход круизного лайнера в Одессу в нынешнюю навигацию.
По информации директора агентирующей компании «Лондон Скай» Константина Личикаки, на борту судна 132 пассажира — на этот раз к немцам и румынам присоединились туристы из Швейцарии.
«В отличие от предыдущих круизов, теперь рейсы осуществляются «на коротком плече». Их маршрут: Фетешти (румынский порт на Дунае) – Измаил – Одесса – Вилково – Измаил – Фетешти.
Следующий визит «Принцессы Днепра» в Одесский порт предполагается 20 июня», — добавили в пресс-службе.
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