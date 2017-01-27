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Организованная группа туристов из Восточной Европы впервые посещает Одесский порт на борту круизника
12:32 / 06.06.2017
ОДЕССА, 06 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На борту пассажирского теплохода «Принцесса Днепра», зашедшего сегодня утром в Одесский порт, впервые находится организованная группа туристов из Восточной Европы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июня, в пресс-службе Администрации Одесского морского порта.
По информации пресс-службы, сегодня, 6 июня, рано утром, в третий раз за нынешнюю навигацию в Одесский порт зашел пассажирский теплоход типа «река — море» «Принцесса Днепра».
Лайнер совершает круиз из румынского дунайского порта Фетешти, с заходами в Измаил и Вилково. На борту 153 туриста.
Как сообщил директор агентирующей компании «Лондон Скай» Константин Личикаки, большинство пассажиров традиционно составляют немцы. Но есть и небольшая сенсация: среди пассажиров — немало румын. За всю обозримую историю одесского круизного туризма наш порт впервые посещает организованная группа граждан стран Восточной Европы.
По плану «Принцесса Днепра» покинет Одесский порт сегодня в 23:55 и возьмет курс на Киев. На текущий год заявлено еще 7 заходов этого лайнера. Следующий предполагается 13 июня.
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