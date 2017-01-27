«Области необходим концептуальный подход к развитию туризма», — губернатор

10:06 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов настаивает на необходимости разработки концепции дальнейшего развития туризма области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил 24 мая в ходе круглого стола с представителями туристической отрасли и общественников, посвященного организации туристического сезона 2017.

Участники Круглого стола обсуждали ряд конкретных вопросов организации туристического сезона в регионе. В частности, ориентацию транспортной инфраструктуры на обслуживание туристического потока, создание рекламных роликов для популяризации курортов региона, проведение фестивалей и других культурных мероприятий, поддержку волонтерского движения по сбору и нанесению на карту Google информации о туристической инфраструктуре региона и другое.

«Нам нужно разработать концептуальный подход к развитию туризма. Мы абсолютно готовы активно лоббировать те решения, которые необходимы для развития этой отрасли. У меня для этого хватает и сил, и ресурсов. Я понимаю, что развитие туризма тесно связан с инфраструктурой области. Именно поэтому максимально быстрыми темпами строим дороги. Вам известно, что мы скоро открываем дорогу «Спасское – Вилково». Мы начали строить ее в начале весны, в марте, чтобы успеть к началу курортного сезона. Также я полностью поддерживаю ваши идеи по проведению фестивалей, выставок, форумов. Убежден, когда мы откроем новые возможности для туристов, они с удовольствием к нам приедут», — отметил М. Степанов.