ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Области необходим концептуальный подход к развитию туризма», — губернатор
10:06 / 25.05.2017

ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов настаивает на необходимости разработки концепции дальнейшего развития туризма области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил 24 мая в ходе круглого стола с представителями туристической отрасли и общественников, посвященного организации туристического сезона 2017.

Участники Круглого стола обсуждали ряд конкретных вопросов организации туристического сезона в регионе. В частности, ориентацию транспортной инфраструктуры на обслуживание туристического потока, создание рекламных роликов для популяризации курортов региона, проведение фестивалей и других культурных мероприятий, поддержку волонтерского движения по сбору и нанесению на карту Google информации о туристической инфраструктуре региона и другое.

«Нам нужно разработать концептуальный подход к развитию туризма. Мы абсолютно готовы активно лоббировать те решения, которые необходимы для развития этой отрасли. У меня для этого хватает и сил, и ресурсов. Я понимаю, что развитие туризма тесно связан с инфраструктурой области. Именно поэтому максимально быстрыми темпами строим дороги. Вам известно, что мы скоро открываем дорогу «Спасское – Вилково». Мы начали строить ее в начале весны, в марте, чтобы успеть к началу курортного сезона. Также я полностью поддерживаю ваши идеи по проведению фестивалей, выставок, форумов. Убежден, когда мы откроем новые возможности для туристов, они с удовольствием к нам приедут», — отметил М. Степанов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:07 25.05.2017
«Брусчатка старого центра Одессы не исчезает — её складируют», — секретарь дорожно-транспортной комиссии горсовета
16:44 25.05.2017
СБУ раскрыла подробности задержания чиновников КП «Одессатранспарксервис»
16:01 25.05.2017
Музыкально-педагогический факультет ЮНПУ имени Ушинского отпраздновал 50-летие
14:35 25.05.2017
«Механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать назначению обезболивающих препаратов», — мнение
13:16 25.05.2017
Экс-судья-апелляционщик задержана на получении взятки в 3 тысячи долларов


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.951