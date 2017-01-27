Реклама Одессы была размещена в 5 областных центрах Украины

13:33 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 5 областных центрах Украины в 2016 году была размещена реклама Одессы с целью повышения ее туристической привлекательности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 30 января, в ходе аппаратного совещания в Одесском городском совете сообщила директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, отчитываясь о ходе выполнения в 2016 году Программы развития туризма в г. Одессе.

По ее словам, благодаря Управлению рекламы Одесского городского совета, в целях повышения туристической привлекательности Одессы в пяти областных центрах Украины — Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье и Львове — в 2016 году были размещены борды и скроллы с текстом «Мы любим Одессу». Всего было размещено 60 рекламных конструкций.

Кроме того, Т. Маркова отметила, что в 2016 году было проведено 13 (вместо 5 запланированных) пресс-туров для журналистов и туроператоров, не только из Украины, но и из-за рубежа.

Также директор департамента туризма сообщила, что реклама города периодически публикуется в крупных международных профильных изданиях, а также на тематических интернет-порталах.