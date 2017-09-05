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Выставка к 25-летию владыки Агафангела на посту митрополита открылась в Доме милосердия
08:10 / 14.10.2017

ОДЕССА, 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Доме милосердия Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря открылась выставка, посвящённая 25-летию принятия сана митрополита владыкой Агафангелом, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На экспозиции представлены личные вещи митрополита Агафангела, в которых он проводил торжественные литургии в разные годы, мозаики, картины известных художников, иконы мастеров южно-украинской школы иконописи, фотографии, написанные и изданные им книги, макеты храмов, которые были воссозданы или заново отстроены за 25-летний срок служения Агафангела на посту митрополита Одесского и Измаильского.

Как подчеркнула на торжественном открытии настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима, «Когда Владыко приступал к своим обязанностям, в Одессе было всего 5 действующих храмов. А на сегодняшний день их 56, и это только в городе».

«При пяти церквях работают общественные столовые для сирых и убогих, где они могут получать горячую пищу ежедневно. А, вообще, добрых дел, благотворительных, совершаемых Агафангелом, не перечесть», — добавила матушка Серафима.

За период пребывания митрополита Агафангела на посту, на Одесской кафедре открыты Пантелеймоновский, Ильинский, Иверский, Константино-Еленинский мужские монастыри, а также Михайловская и Преображенская женские обители. В епархии открыто более 300 храмов, построено около 20 новых храмов в Одессе и Одесской области и строятся новые, Одесской митрополии возвращено 3-этажное здание Андреевского подворья в Одессе, восстановлены все ранее разрушенные колокольни на городских храмах, восстановлен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

В 1995—1997 годах по его представлению решением Священного Синода УПЦ причислены к лику святых преподобные Кукша Одесский, Гавриил Афонский, Иона Одесский, а также архиепископ Иннокентий (Борисов), священномученик и исповедник Анатолий (Грисюк), митрополит Херсонский и Одесский.

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Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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