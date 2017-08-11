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14 августа православные празднуют Медовый Спас
11:21 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 14 августа начинается череда трёх Спасов, праздников в честь Спасителя, передаёт корреспондент «Контекст-Причерноморье».
В этот день начинается Успенский пост, сбор мёда и его освящение. Пост длится две недели, с 14 по 27 августа, и в течение всего времени нельзя есть ни мясное, ни молочное.
Второе название праздника — Маковый. Поскольку именно в этот день поминали семерых ветхозаветных мучеников Маковеев, которые за 166 лет до рождения Христа приняли мученическую смерть за свою веру.
Традиционно 14 августа, в день Медового Спаса или Спаса на воде, как его ещё называют в честь малого водоосвящения, в церквях святят воду, цветы и мак, который дозревает в середине августа. Вода, освящённая на Маковея, считается целебной.
Маковей «открывает» череду трёх Спасов, праздников в честь Спасителя. Второй Спас — 19 августа, «на горе» (яблочный), Третий — 29 августа, «на полотне» (ореховый).
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Сергей Гриневецкий
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