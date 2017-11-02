Представители партии «БПП «Солидарность» заявили о своей уверенной победе на выборах в ОТГ в области

14:09 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На первых выборах глав 11-ти объединённых территориальных громад в Одесской области победили 8 выдвиженцев от «БПП «Солидарность», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, член партии «БПП «Солидарность» заявил сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

В пресс-конференции приняли участие новоизбранные председатели ОТГ, одержавшие уверенную победу на выборах в Куяльницкой, Знаменской, Маякской, Вилковской, Шабской, Староказацкой, Дальницкой и Авангардовской ОТГ.

Председатель Одесского облсовета поздравил их с победой, отметив, что «теперь предстоит сотрудничество и развитие».

«Нужно сообща строить наши районы, поскольку новые председатели — инициаторы в софинансировании тех или иных объектов. При облсовете создан Коалиционный совет развития региона, в который войдут председатели ОТГ», — заявил А. Урбанский.

«После выборов сформированные объединённые территориальные громады получат гораздо больше денег, чем населённые пункты, которые решили остаться в рамках старой административной системы. Громады получат возможность определять свои пути развития, которые соответствуют их особенностям, и распоряжаться деньгами так, как посчитают нужным. И всё это стало возможным благодаря реформе децентрализации, инициированной Президентом Украины и Правительством страны», — добавил он.

«В большинстве громад победили кандидаты от нашей партии или те, которых поддержала партия «БПП «Солидарность». Такой результат свидетельствует о том, что жители Одесской области ощутили первые результаты реформ, которые проходят в стране, и выразили свою поддержку власти», — заявил, в свою очередь, глава Одесской городской организации партии «БПП «Солидарность» Михаил Шмушкович.

«Наши кандидаты, идя на выборы, не давали обещаний, а говорили о конкретных делах, которые уже были выполнены. Мы, в свою очередь, поддержали сильные личности, которым доверяют люди и которые представляют демократические силы в своих громадах», — подчеркнул М. Шмушкович.

По словам участников пресс-конференции, в целом по стране кандидаты партии «БПП «Солидарность» победили в 40% громад. В целом победу получают 114 из 201 кандидата от партии «БПП «Солидарность». Из них 71 кандидат выдвигались партийными организациями или являются членами партии, а Также, 43 кандидата-самовыдвиженца при поддержке партии, с которыми непосредственно работали партийные ячейки и штабы на местах.