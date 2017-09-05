«Большинство избранных 29 октября глав ОТГ — кандидаты, поддержанные БПП», — Урбанский

14:45 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что, по предварительным подсчетам результатов выборов 29 октября в Одесской области «убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ — это кандидаты, которых поддерживала ТО партии «БПП «Солидарность», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.

В пресс-службе напомнили, что 29 октября в Одесской области в 11 объединенных территориальных громадах (ОТГ) состоялись первые местные выборы. Избирались главы ОТГ, а также соответствующие местные советы. В городских громадах, в соответствии с действующим законодательством, выборы депутатов местных советов проходили по пропорциональной системе, в поселковых и сельских — по мажоритарной.

По данным пресс-службы, по результатам выборов Валерий Григораш стал председателем Березовской городской ОТГ (Березовский район), Вадим Бойко — председателем Староказацкой сельской ОТГ (Белгород-Днестровский район), председателем Шабской сельской ОТГ (Белгород-Днестровский район) выбрали Василия Древаля, Вилковская городская ОТГ в Килийском районе выбрала Николая Дзядзина, Сергей Хрустовский стал председателем Авангардовской поселковой ОТГ (Овидиопольский район), Сергея Крутюка избрали председателем Дальницкой сельской ОТГ (Овидиопольский район), Сергея Паламарчука — председателем Куяльницькой сельской ОТГ в Подольском районе, Василия Резниченко — председателем Лиманской сельской ОТГ (Татарбунарский район), председателем Маяковской поселковой ОТГ Беляевского района избрали Виктора Дьяченко, Татьяна Матрос избрана председателем Цебриковской поселковой ОТГ (Коминтерновский район), председателем Знаменской сельской ОТГ Ивановского района выбрали Ивана Войникова.

«Должен отметить, что по предварительным подсчетам результатов выборов в ОТГ в Одесской области убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ — это кандидаты, которых поддерживала ТО партии «БПП« Солидарность», — отметил председатель Одесской областной Анатолий Урбанский.