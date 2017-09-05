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«На выборах 29 октября во всех 11-ти ОТГ отмечались нарушения», — наблюдатели
13:52 / 30.10.2017
ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская облорганизация «КИУ» совместно с ГС «Опора» опубликовала результаты наблюдений за ходом первых местных выборов, прошедших 29 октября в 11-ти ОТГ Одесской области, отметив, что во всех громадах имел место ряд нарушений, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Итоги работы наблюдателей и выводы представил сегодня, 30 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» председатель облорганизации «КИУ» в Одесской области Анатолий Бойко.
Процесс избирательной кампании этих местных выборов в объединённых громадах А. Бойко назвал напряжённым, поскольку во всех 11 громадах имел место ряд нарушений в течение всего дня голосования. В числе нарушений: несвоевременное открытие участков, наличие печатей на руках у председателей участковых комиссий (не в сейфе), «путаница» со списками избирателей, единичный случай заседания избирательной комиссии в 17.00 с целью удаления представителя СМИ, подвоз избирателей, подкуп (скрытый и открытый) электората, информация о чём постоянно поступала из разных населённых пунктов. Правда, по словам руководителя облКИУ, «конечного результата информация о подкупе нигде не имела, т. е. не была подтверждена официально. Правоохранительные органы, очевидно, не хотят бороться с подкупом избирателей. И это связано, прежде всего, по моему мнению, с несовершенством законодательства и несвоевременной реакцией правоохранительных органов».
Наибольшее количество нарушений, по данным А. Бойко, зафиксировано в Куяльницкой ОТГ, «поскольку там самое большое количество избирательных участков, и уже привыкли, что в Подольском (в прошлом — Котовском) районе всегда было наибольшее количество нарушений избирательного законодательства». Он также добавил, что до сих пор остаётся много споров в отношении административного деления в самой Куяльницкой громаде, что также создаёт помехи в ходе выборов.
Самыми активными оказались избиратели в Маякской ОТГ, где на участки пришло 64% имеющих право голоса, а наименьшее количество избирателей проголосовало в Староказацкой ОТГ — порядка 30%.
Согласно информации облКИУ, участки везде закрылись вовремя, но по состоянию на 11:00 понедельника, 30 октября, информация по итогам поступила не из всех ОТГ, так как подсчёт голосов продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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