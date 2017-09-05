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«Ряд кандидатов перед предстоящими выборами в ОТГ поддались соблазну заняться «благотворительностью»», — наблюдатели
15:28 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель аналитического отдела Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» Анастасия Матвиенко сообщила, что ряд кандидатов, выдвинутых на предстоящие выборы в 11-ти ОТГ в Одесской области поддались соблазну заняться доставкой продуктовых наборов избирателям и тому подобной «благотворительностью», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом представитель КИУ сообщила сегодня, 26 октября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье», посвященной мониторингу предвыборной кампании к выборам 29 октября.
А. Матвиенко отметила, что наибольшей политической активностью по выдвижению своих кандидатов отличилась «Батькивщина».
Что касается громад, где претендовать на победу будут по одному или два кандидата, представитель КИУ пообещала, что «за ними будет особый контроль, особенно в день выборов — ведь кандидат должен набрать не менее 50% от общего количества всех принявших участие в голосовании».
По её словам, особый контроль будет и за расходными счетами избирательных штабов, поскольку есть нарушения в «равности возможностей». Так, при агитации некоторые кандидаты заявили, что их плакаты и флаеры напечатаны на собственном оборудовании, хотя по качеству видно, что это продукция вышла в профессиональной типографии. Таким образом выявлена попытка скрыть реальный бюджет избирательной кампании.
По-прежнему для многих существует соблазн заняться «благотворительной деятельностью»: привезти в дома избирателей продуктовые наборы или установить с большой скидкой газовый баллоны (такие случаи отмечены в Вилково).
А. Матвиенко также сообщила, что представители их команды будут присутствовать на отдельных избирательных участках во время самого процесса голосования 29 октября.
СПРАВКА: 29 октября 2017 года в Одесской области состоятся выборы в 11 объединенных громадах: Вилковской и Березовской городских громадах; Авангардовской (Овидиопольский р-н) и Цебриковской (Овидиопольский р-н) поселковых громадах; Старокозацкой и Шабовской (Белгород-Днестровский р-н), Дальницкой (Овидиопольский р- н), Куяльницкой (Подольский р-н), Лиманской (Татарбунарский р-н), Маякской (Беляевский р-н), Знаменской (Ивановский р-н) сельских громадах.
Одесская областная организация Комитета избирателей Украины совместно с Гражданской Сетью «ОПОРА» осуществляли наблюдение за деятельностью политических партий, кандидатов, работой территориальных и участковых избирательных комиссий в Одесской области в течение сентября-октября 2017 года.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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