1 тысяча 140 кандидатов выдвинуты на выборы в 11-ти ОТГ области, которые пройдут 29 октября

14:51 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 29 октября на территории 11 объединённых громад области состоятся первые по новому законодательству выборы, на которые зарегистрированы 1 тысяча 140 кандидатов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом долгосрочный наблюдатель Гражданской сети «ОПОРА» Игорь Луговской сообщил сегодня, 26 октября, на состоявшейся в ИА «Контекст-Причерноморье» совместной пресс-конференции ГС «Опора» и Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины».

«Опора» и КИУ проводят общественное наблюдение за первыми выборами в объединённых территориальных громадах, которые состоятся 29 октября. Начиная с 11 сентября, в 24 областях работает 69 долгосрочных наблюдателей, чья деятельность направлена на объективную оценку процесса подготовки и проведения выборов, а также на предотвращение нарушений избирательного законодательства благодаря эффективно организованному контролю.

Как рассказал И. Луговской, согласно итогам общественного наблюдения, в 11 объединённых громадах области выдвинуто 1 тыс. 140 кандидатов по квотному признаку: 48% из них женщины, 52% мужчины. Наиболее активной политической силой в плане выдвижения своих кандидатов во всех округах на все должности стала «Батькивщина».

Регистрация кандидатов прошла везде в строго законодательном русле, хотя есть случай «двойников». Отец и сын Синько зарегистрировались, как самовыдвиженцы в Куяльницкой сельской избирательной комиссии Подольского района.

Нарушения были зафиксированы в Авангардовской, Дальницкой и Куяльницкой комиссиях: неточности в количестве выдвигаемых кандидатов от партий, в оформлении документов.

По мнению И. Луговского, наметилась позитивная тенденция в судебных разбирательствах. «Мы видим, как кандидаты научились отстаивать свои права, а суды стали всё чаще поддерживать кандидатов», — подчеркнул активист.

Также нарушения выявлены при регистрации кандидатов в Березовке и Вилково — не соблюдена квота по половой принадлежности (зарегистрировано 30% кандидатов одного пола). А в Старокозачьей сельской избирательной комиссии и ещё в нескольких зарегистрирован всего один или два кандидата, так что «выборы будут неконкурентоспособными».

В том же Староказачьем умудрились нарушить алфавитный порядок в бюллетенях, в связи с чем пришлось перепечатывать их, «поскольку это уже судебное разбирательство», — пояснил И. Луговской.

В целом же, по данным наблюдателей, работа в комиссиях обходится без конфликтов.

СПРАВКА: 29 октября 2017 года в Одесской области состоятся выборы в 11 объединенных громадах: Вилковской и Березовской городских громадах; Авангардовской (Овидиопольский р-н) и Цебриковской (Овидиопольский р-н) поселковых громадах; Старокозацкой и Шабовской (Белгород-Днестровский р-н), Дальницкой (Овидиопольский р- н), Куяльницкой (Подольский р-н), Лиманской (Татарбунарский р-н), Маякской (Беляевский р-н), Знаменской (Ивановский р-н) сельских громадах.

Одесская областная организация Комитета избирателей Украины совместно с Гражданской Сетью «ОПОРА» осуществляли наблюдение за деятельностью политических партий, кандидатов, работой территориальных и участковых избирательных комиссий в Одесской области в течение сентября-октября 2017 года.

Полная видеозапись пресс-конференции