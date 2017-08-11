Одесса > Новости > Выборы Выборы в 11-ти ОТГ Одесской области состоятся 29 октября 15:42 / 22.08.2017 ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На воскресенье, 29 октября, назначены первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов 11-ти объединенных территориальных громад Одесской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины. По данным ООО КИУ, Центральная избирательная комиссия приняла постановление, согласно которому на воскресенье, 29 октября, назначены первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 202 ОТГ Украины. С 9 сентября объявляется начало избирательного процесса первых выборов в этих общинах. В, частности, в Одесской области выборы состоятся в 11 ОТГ: Березовской городской, Старокозачьей сельской (Белгород-Днестровский район), Шабской сельской (Белгород-Днестровский район), Вилковской городской (Килийский район), Авангардовской поселковой (Овидиопольский район), Дальницкой сельской (Овидиопольский район) , Куяльницкой сельской (Подольский район), Лиманской сельской (Татарбунарский район), Маяковской сельской (Беляевский, Белгород-Днестровский и Овидиопольский районы), Цебриковской поселковой (Коминтерновский, Ширяевский районы) и Знаменской сельской (Коминтерновский, Ширяевский и Ивановский районы). версия для печати