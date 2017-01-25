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Первые выборы в Ясковской объединённой тергромаде назначены на 30 апреля
14:56 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначила на воскресенье, 30 апреля, выборы в 40 объединенных территориальных громадах, в том числе в Ясковской ОТГ Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в пресс-центре инициативы «Децентрализация власти».

По информации пресс-центра, 24 января Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначила на воскресенье, 30 апреля, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных громадах из 15 областей.

В Одесской области выборы пройдут только в одной громаде — Ясковской сельской ОТГ.

Начало избирательного процесса на этих выборах ЦИК объявила с 11 марта.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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