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Первые выборы в Ясковской объединённой тергромаде назначены на 30 апреля
14:56 / 25.01.2017
ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначила на воскресенье, 30 апреля, выборы в 40 объединенных территориальных громадах, в том числе в Ясковской ОТГ Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в пресс-центре инициативы «Децентрализация власти».
По информации пресс-центра, 24 января Центральная избирательная комиссия своим постановлением назначила на воскресенье, 30 апреля, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 40 объединенных территориальных громадах из 15 областей.
В Одесской области выборы пройдут только в одной громаде — Ясковской сельской ОТГ.
Начало избирательного процесса на этих выборах ЦИК объявила с 11 марта.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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