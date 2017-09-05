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Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий
11:10 / 31.10.2017
По данным Гидрометцентра Украины, сегодня, 31 октября, на всей территории страны ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с, в южных областях — порывы до 25-30 м/с.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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