Одесса > Актуальные темы > Метео Гидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий 11:10 / 31.10.2017 По данным Гидрометцентра Украины, сегодня, 31 октября, на всей территории страны ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируется усиление ветра до 17-22 м/с, в южных областях — порывы до 25-30 м/с. версия для печати

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