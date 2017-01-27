Новый терминал международного аэропорта «Одесса» начал принимать пассажиров

14:06 / 18.04.2017

В субботу, 15 апреля, новый терминал международного аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров, прибывших рейсом PS057 «Киев (Борисполь) – Одесса».

Как отметили в пресс-службе аэропорта, с этого момента в новом терминальном комплексе будет осуществляться прием и обслуживание пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам «Киев (Борисполь) – Одесса» и «Киев (Жуляны) – Одесса».

После отработки технологий обслуживания внутренних рейсов следующими этапами станут перевод в новый терминал пассажиров чартерных и международных регулярных рейсов.

В пресс-службе напомнили, что новый терминал Международного аэропорта «Одесса» будет четырехэтажным. Его общая площадь в 29 тыс. кв. м позволит увеличить текущую площадь аэропорта, которая сейчас составляет 8 тыс. кв. м, в 3,5 раза. Площадь залов вылета обеспечит комфортное размещение пассажиров 12 рейсов одновременно. Терминал имеет четыре телетрапа. Строительство терминала также включает строительство перрона на 4 воздушных судна типа Boeing-737 и Boeing-767-200. После завершения строительства нового терминала аэропорта город получит современный объект инфраструктуры, способный обслужить 3 млн. пассажиров в год.