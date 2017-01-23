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ОЖД: итоги грузоперевозок за год
18:16 / 23.01.2017

В региональном филиале «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» подвели итоги выполнения работы по грузовым перевозкам за 2016 год.
Так, по данным пресс-центра ОЖД, всего за 2016 год в филиале «Одесская железная дорога» было нагружено 31,3 млн. тонн грузов (517 тыс. 293 вагона), что на 1,6 млн. тонн (37 тыс. 897 вагонов) больше, чем в 2015 году. При этом среднесуточная нагрузка составляла 854 тыс. тонн (14 тыс. вагонов).

Наибольший удельный вес в нагрузке железной дороги (23,7%) составляло зерно — 7 млн. 253 тыс. тонн (на 2 млн. 93 тыс. т больше, чем за предыдущий год). Также значительную часть от общего показателя нагрузки составляли такие грузы: жмых — 914 тыс. 746 тонн (2,9%), нефть — 879 тыс. 508 тонн (3,2%), продтовары — 755 тыс. 775 тонн (2,4%), лом — 396 тыс. 276 тонн (1,3%) и др.

Средний вес грузового поезда составлял 3 тыс. 375 тонн. Средняя техническая скорость — 45,2 км/ч. Оборот грузового вагона составил 3,59 суток, оборот местного вагона — 2,58 суток.

«Одесские железнодорожники в полном объеме выполняют все обязательства перед своими клиентами и своевременно обеспечивают подачу подвижного состава грузоотправителям в соответствии с заранее принятых заявок. Объемы грузоперевозок превышают показатели предыдущего года», — подчеркнули в пресс-центре.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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