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Футбольная Премьер-Лига Украины обещает организацию матча Суперкубка в Одессе на наивысшем уровне
18:30 / 05.07.2017
Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги Евгений Дикий заявил, что матч Суперкубка-2017 между «Динамо» и «Шахтером», который состоится 15 июля в Одессе, будет организован намного лучше, чем за все предыдущие годы.
На пресс-конференции по проведению Суперкубка Украины-2017 Е. Дикий сообщил: «Учитывая опыт прошлого года, мы создадим две промо-зоны: в Аркадии и на Приморском бульваре. В этих зонах можно будет не только купить билеты на Суперкубок, но и увидеть массу интересных мероприятий, таких как турнир по силовым видам спорта, чемпионат по киберфутболу, разнообразные конкурсы и марафон в поддержку матча. Кроме этого, в городе будет курсировать диджей-карт, оснащенный кассой для продажи билетов. Всех болельщиков, которые придут на Суперкубок, ждет большой сюрприз перед началом матча и в перерыве между таймами. Мы подарим вам грандиозное и эмоциональное шоу. Матч «Динамо» — «Шахтер» будет проведен на самом высоком уровне!».
Исполнительный директор Украинской Премьер-Лиги также поблагодарил местные власти и руководство Национальной полиции за помощь и поддержку в организации матча.
В день проведения игры работа общественного транспорта в Одессе будет продлена до 12 ночи, а для повышения безопасности граждан будет задействовано более тысячи правоохранителей.
Заместитель председателя ОГА по гуманитарным вопросам Сергей Колебошин, в свою очередь, пообещал максимальную поддержку этому мероприятию со стороны областной власти и выразил благодарность организаторам за квоту в несколько сотен билетов для участников АТО и детей-сирот.
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