В январе-июне 2017 года грузопереработка в морских портах Украины составила 66,3 млн. тонн, что на 5% выше показателей аналогичного периода 2016 года

13:08 / 26.07.2017

Перевалка экспортных грузов в морских портах Украины составила 50,9 млн. тонн (рост на 5,4% по сравнению с аналогичными показателями 2016 года), импортных — 9,4 млн. тонн (увеличение на 17,6% от данных за 2016 год).

В структуре экспорта традиционно показывают рост показатели перевалки продукции агросектора. Это зерновые — 19,6 млн. тонн (+20%) и растительные масла — 2,9 млн. тонн (+33,8%). Показатели перевалки продукции ГМК Украины были снижены; так, перевалка металлопродукции составила 7 млн. тонн (-15%), рудных грузов — 11,6 млн. тонн (-8,6%).

Наибольший рост в структуре импорта показывает уголь, перевалка которого составила 2,6 млн. тонн (+41,5%). Это перспективное и стратегическое направление, ведь связано с обеспечением энергетической независимости страны. Кроме того, можно отметить положительную динамику по росту показателей импортных нефтепродуктов, что является результатом достигнутых межправительственных соглашений с Ираном и Азербайджаном.

Перевалка транзитных грузов составила 5,3 млн. тонн, что на 1,9% больше показателей предыдущего года и составляет около 8% от общего объема грузопереработки. Практически в два раза выросли показатели перевалки транзитного угля, за счет привлечения грузопотока в морской порт Южный. Перевалка других номенклатур грузов остается на уровне 2016 года.

Перевалка каботажа составила 0,6 млн. тонн, что на 61,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Основной причиной снижения уровня этого показателя является переориентация рудных грузов на железную дорогу в связи с возобновлением работы участка «Камыш-Заря — Волноваха».

Наибольшие объемы переработки грузов показали порты «Южный» — 22,1 млн. тонн (+7,3% к показателям за аналогичный период прошлого года), Одесса — 12,3 млн. тонн (+5,6%), Николаев — 11,4 млн. тонн (+6,3%). Наибольший прирост зафиксирован в СМП «Ольвия», он составил 35,2% с общим объемом в 3,4 млн. тонн.

Рост перевалки отмечен почти по всем видам грузов. Совокупный объем обработки наливных грузов увеличился на 11,4%, составив 5,7 млн. тонн. Общий объем перевалки сухих грузов составил 47,6 тонн, что на 8,1% выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Перевалка контейнеров составила 300 тыс. ТЕU, что на 6,2% больше показателей предыдущего года. Экспортных контейнеров перевалено 132,9 тыс. ТЕU (+4,4%), импортных — 149,2 тыс. ТЕU (+ 4,9%), транзитных — 17,8 тыс. ТЕU (+ 38,9%), в каботаже — 0,8 тыс. ТЕU (-17,6%).

За отчетный период морские порты Украины обработали 5 672 судна, что на 455 единиц или 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.