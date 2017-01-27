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Губернатору совместно с «Облэнерго» предстоит разработать графики ограничения энергопотребления в области
19:41 / 15.02.2017
В связи с принятием «временных чрезвычайных мер в энергетике» председателям ОГА совместно с облэнерго и промышленными предприятиями поручено разработать планы-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.
По информации пресс-службы, на внеочередном заседании правительства 15 февраля вице-премьер сообщил, что во исполнение протокола заседания антикризисного энергетического штаба (которое состоялось 13 февраля), крупнейшие промышленные области — Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская уже провели штабы по чрезвычайным техногенных ситуаций для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.
«Блокирование на Востоке поставок антрацитовой группы угля началось в низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня нужно думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы», — отметил Г. Зубко.
По данным столичных СМИ, на сегодняшнем заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что чрезвычайное положение в энергетике будет действовать 1 месяц и может быть продлено не более чем на месяц.
Временные чрезвычайные меры предусматривают: снижение допустимого уровня резерва генерирующих мощностей с 1 ГВт до 500 МВт (горячий резерв ТЭС на случай аварийного отключения АЭС); изменение уровня минсостава ТЭС в разрезе энергоблоков. Они предусматривают также, что на рынке электроэнергии энергосистема переходит в ручное управление, и ценовые заявки в тепловой генерации не будут применяться. Работа АЭС переходит в режим недельного маневрирования.
По словам И. Насалика, чрезвычайные меры позволят экономить до 300-350 тыс. тонн антрацита в месяц.
Премьер-министр В. Гройсман, со своей стороны, подчеркнул, что «в первую очередь правительство совместно с местными органами власти должно позаботиться о том, чтобы были минимизированы любые негативные воздействия на жизнь людей в этот трудный период».
«Введенные сегодня Правительством антикризисные меры призваны обезопасить население от отключений, а также обеспечить устойчивую работу энергосистемы, в первую очередь, промышленных предприятий… Непосредственно на местах председатели ОГА совместно с облэнерго и другими службами должны отработать режим работы промышленных предприятий и пиковые нагрузки, которые могут влиять на установившийся режим систем энергетики», — заявил в своём комментарии журналистам Г. Зубко.
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