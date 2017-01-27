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Одесские правоохранители разработали комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка с 1 по 9 мая
11:06 / 28.04.2017

Полиция Одесчины готова к обеспечению общественной безопасности и порядка

С целью недопущения провокаций и массовых беспорядков в Одесском регионе в период с 1 по 9 мая Главным управлением Национальной полиции в Одесской области в сотрудничестве с УСБУ в Одесской области и Южным территориальным управлением Национальной гвардии Украины разработан комплекс мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка.

Накануне третьей годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе с 30 апреля личный состав подразделений полиции области будет переведен на усиленный вариант несения службы. Также, для оперативного реагирования на возможные правонарушения, будет развернута работа оперативного штаба ГУНП и его рабочей группы.

Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел будут усиленно патрулировать центральную часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. Всего для обеспечения общественного порядка задействованы более 2 тыс. правоохранителей.

Кроме этого, на территории Куликова поля будет введен режим ограничения пропуска граждан — проход к месту проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через фильтрационные пункты пропуска. С целью недопущения актов вандализма и надругательств над местами захоронений погибших в местах захоронений территориальными подразделениями полиции будут выставлены полицейские посты.

Также будет ограничено движение транспортных средств (кроме общественного и специального транспорта) в районах проведения массовых мероприятий (Куликово поле и Соборная площадь). Поэтому водителей просят не оставлять в указанных местах свои автомобили.

С целью недопущения ввоза на территорию города предметов и материалов, которые могут быть использованы во время массовых беспорядков, будут выставлены совместные посты наблюдения полиции и СБУ на основных транспортных магистралях и автомобильных дорогах, ведущих в город.

Руководство ГУНП обращается к гражданам с просьбой уважать закон и друг друга, соблюдать требования действующего законодательства Украины и не нарушать их.

Потенциальным провокаторам напоминают, что полиция не допустит никаких провокационных действий, а каждый, кто нарушит закон, будет привлечен к ответственности.

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