Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию

15:12 / 07.12.2017

Очередное заседание «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, более известное как формат «5+2», не предусматривало сенсации. Ведь, казалось, что уже и без того Молдова и непризнанная Приднестровская Молдавская республика сделали значительный шаг навстречу, открыв после нескольких лет споров мост через реку Днестр между селами Гура Бикулуй — Бычок. Австрия, которая заканчивала свой срок пребывания во главе ОБСЕ, могла бы быть довольна: последний успех в приднестровском урегулирование пришелся на долю предшественницы — Германии, которой удалось в Берлине заставить стороны подписать протокол с определенными обязательствами.

Сенсации действительно не произошло, но по другой причине. За два дня до встречи в Вене, 25 ноября в Бендерах политические представители сторон вице-премьер-министр Республики Молдова Георге Белан, с одной стороны, и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, с другой, поставили свои подписи сразу под четырьмя протоколами.

Такого действительно никто не ожидал. Решены сразу четыре проблемы, которые не удавалось решить годами.

Следует напомнить, что формат «5+2» (Молдова и Приднестровье — стороны переговоров, Украина, Россия, ОБСЕ — гаранты переговорного процесса, ЕС и США — наблюдатели) работает с 2005 года. За двенадцать лет неоднократно возникали вопросы — жизнеспособен ли этот формат. Однако альтернативы так и не придумали.

Что же за протоколы были подписаны в Бендерах?

Первый касается апостилирования (подтверждения юридической силы) дипломов об образовании, которые выдаются на Левобережье. Кишиневу не нравилось, что в названии Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко существует понятие «государственный», что свидетельствует о «государственности» Приднестровья. Нашли компромисс: на английском языке в апостиле название будет писаться как Transdniestrian Taras Shevchenko University, то есть никаких State.

Второй протокол регулировал вопрос функционирования молдавских школ, где преподавание осуществлялось на румынском языке. Для понимания проблемы: в Молдове государственным является молдавский язык на основе латиницы. По сути, это румынский язык, но по политическим причинам в Конституции его назвали «молдовским». В данный момент на рассмотрении в парламенте Молдовы законопроект по изменению названия, получивший одобрение Конституционного Суда. В Приднестровье молдавский язык один из «государственных», но на кириллице, как в советское время. Школы с румынским языком обучения на территории, контролируемой сепаратистами, финансируются Молдовой, однако они не раз становились заложниками политики приднестровской власти.

Третий протокол предусматривает восстановление стационарной телефонной связи и предоставление лицензий и частот приднестровскому мобильному оператору «Интерднестрком». С 2006 года между двумя берегами Днестра не существует прямой телефонной связи, тарифы на звонки были завышены, «Интерднестрком» работает без молдавской лицензии. Это, возможно важнейший из протоколов, поскольку он действительно будет способствовать определенному сближению.

И, наконец, последний четвертый протокол касается доступа молдавских фермеров к сельхозугодьям, находящимся на территории, подконтрольной ПМР.

Пять вопросов в течение одной недели, из которых два были определены в Берлинском протоколе.

После такой прелюдии Венская встреча должна была превратиться, скорее, в формальность, когда ее участникам придется лишь утвердить достигнутые договоренности. Фактически так и вышло. Правда, в подписанном протоколе зафиксирована лишь одна дата — до конца февраля 2018 г. стороны планируют подписать соглашение о нейтральных номерных знаках для приднестровских автомобилей. Эти номера, в которых не будет ни символики Молдовы, ни символики ПМР, позволят приднестровскому автотранспорту выезжать за рубеж. Правда, машины с приднестровскими номерами и сейчас можно встретить в Украине. В свое время они исполняли роль «евроблях».

Два же других вопроса, один из которых касается возбужденных Молдовой уголовных дел против приднестровских чиновников, а второй — разработки механизма гарантий выполнения договоренностей, планируется решить в течение 2018 года. Срок очень расплывчатый.

Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

Некоторые зарубежные дипломаты и молдовские политики успели объявить подписание бендерских протоколов прорывом. Конечно, так и кажется на фоне нескольких лет топтания на месте. Однако при более тщательном взгляде становится понятным, что это не прорыв, хотя и очень серьезный шаг.

Безусловно, плохой мир лучше хорошей ссоры и диалог лучше противостояния. Поэтому поиск компромиссов можно только приветствовать.

Впрочем, при всей серьезности шагов они не решают ключевой вопрос — формирования единого экономического, социального, информационного и культурного пространства. Большинство приднестровских предприятий-экспортеров зарегистрированы в Молдове и осуществляют экспорт товаров как молдовские предприятия. Этого добились с помощью Украины, которая с 2006 года пропускает через границу товары только с законными молдовскими документами. Однако в Приднестровье существует своя финансово-валютная, банковская а фискальная система.

Нина Штански, бывший «министр иностранных дел» ПМР и жена экс-президента непризнанной республики Евгения Шевчука, назвала подписание пакета соглашений «сдачей страны». Однако вопрос о политическом статусе Приднестровья пока на повестке дня не стоит, несмотря на желание молдовской стороны. Наоборот, приднестровские лидеры всячески подчеркивают стремление к независимости и единению с Россией.

Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что открытие моста Гура Бикулуй — Бычок — самый существенный прогресс в переговорах за последние 10 лет. Однако в 2012 году тоже говорили о прогрессе. Тогда состоялось несколько встреч премьер-министра Молдовы Влада Филата и недавно избранного президента ПМР Евгения Шевчука, по результатам которых был подписан протокол о возобновлении полноценного грузового железнодорожного сообщения через территорию Приднестровья. Возобновилась работа экспертных групп. Была временно отменена 100-процентная пошлина на молдовские товары, ввозившиеся в ПМР. Евгением Шевчуком была провозглашена политика «малых шагов». «Романтический период» очень быстро закончился, и наступило очередное охлаждение. Поэтому гарантий, что после нынешних шагов навстречу не наступит новая «холодная война» между Молдовой и Приднестровьем, нет.

Тем более, что, как утверждают молдовские масс-медиа, нынешние договоренности являются результатом переговоров двух олигархов — молдавского Влада Плахотнюка и приднестровского Виктора Гушана. Первый является реальным лидером правящей Демократической партии и контролирует парламент, правительство и судебную систему, второй — владельцем крупнейшего экономического агента Приднестровья — холдинга «Шериф», а также контролирует парламент, правительство и президента непризнанной ПМР. Все представляют так, якобы олигархи, устав от споров и защищая собственные бизнес-интересы, решили пойти друг другу навстречу. В принципе, удивительного в этом ничего нет. Поговаривают, что даже во времена ухудшения, когда президенты Молдовы и ПМР Владимир Воронин и Игорь Смирнов отказывались встречаться друг с другом, у их сыновей были деловые отношения.

Для Плахотнюка подписание протоколов — еще один плюс в глазах как Евросоюза, который критикует правящий молдовский режим за коррумпированность, так и России. Во всяком случае Москва, которая держит руку на пульсе приднестровских проблем, не возражала против подписания протоколов. В накладе опять действующий Президент Молдовы Игорь Додон, который объявил приднестровское урегулирование одним из своих приоритетов. Однако за год своего пребывания у власти Додон так и не достиг никаких успехов в этом плане.

Но зависимость политического урегулирования от воли и позиций двух человек делает достижения не совсем определенными. В 2018 году председательство в ОБСЕ перейдет к Италии, и неизвестно, будет ли приднестровское урегулирование среди приоритетов этой страны.

Артем Филипенко,

политический эксперт

Источник: https://day.kyiv.ua/