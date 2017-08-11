ПАМЯТИ ДРУГА....

16:21 / 11.08.2017

Борис Фёдорович Деревянко..... Его имя и по сей день занимает одно из самых почётных мест в одесской журналистике и общественной жизни.

Возглавив в 1973 году новую городскую газету «Вечерняя Одесса», Деревянко буквально сразу же смог сделать её одним из самых креативных, читаемых и амбициозных изданий. «Вечёрка» стала трибуной мыслящей и активной интеллигенции, действенным механизмом, инициатором многих важнейших начинаний, настоящей дискуссионной площадкой.

Борис Фёдорович был бескомпромиссен, когда дело касалось борьбы со злом, безответственностью, беззаконием, беспределом, политической проституцией. Всегда стоял на защите прав своих земляков. Я и сегодня называю его Адвокатом одесситов.

Его глубокие аналитические способности, мудрость и жизненный опыт позволяли делать поистине пророческие прогнозы, моделировать различные ситуации до мельчайших подробностей.

Мы были знакомы много лет, часто общались, хотя нас и разделяла почти двадцатилетняя разница в возрасте. Он был для меня не просто другом... Он был единомышленником, учителем, который не только наставлял и давал мудрые советы, но и умел прислушиваться и воспринимать.

Часто меня критиковал, а я по молодости, горячо спорил, возражал и только потом понял, насколько бережной была эта критика. Пыхтя трубкой, вечером после работы, в его кабинете, Борис Фёдорович выслушивал меня и с улыбкой замечал: «Наживешь себе врагов, но поступаешь правильно...»

А когда, в 1994-м перед выборами в облсовет я пришёл к Деревянко со своей предвыборной программой, Борис Фёдорович отреагировал на это очень своеобразно: через несколько дней в «Вечерней Одессе» появилась его большая статья под заголовком: «Уверен: на следующих выборах губернатора область заговорит о Сергее Гриневецком». Поддразнивая меня, он хотел озаглавить публикацию ещё более категорично: «Убеждён: следующим губернатором станет Гриневецкий», но я попросил его этого не делать. Он прислушался, но всё же заметил: ...пророчество то моё, и отказываться от него я не намерен». Так Борис Фёдорович Деревянко сыграл решающую роль в моей судьбе.

А ещё нас объединяло то, что мы оба были жёсткими сторонниками сильной государственной региональной политики, понимая, что путь к развитию Украины лежит через повышение прав и полномочий регионов. И нас всегда за это резко критиковали. Каждого в своё время.

И ещё. Он никогда не был равнодушным ни к людям, ни к событиям. Всегда тонко подтрунивал над чиновничьей чванливостью и высокомерием. Был открыт для любого общения, хотя порой резок и остёр на язык. Он владел информацией и умел правильно ею распоряжаться. Его гражданскую позицию, его слово, его литературный язык уважали и любили одесситы.

Сегодня скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся 11 августа у его могилы на втором христианском кладбище.

Борец за справедливость и воин слова, он ушёл отстаивая свои убеждения.

Наследие Бориса Фёдоровича помнит и хранит Одесса сегодняшняя.

Светлая память...







Сергей Гриневецкий