Фармкомпания «ИнтерХим» к своему 25-летию завершила реализацию инвестиционной стратегии стоимостью более 50 миллионов евро

14:42 / 12.12.2017

Фармацевтическая компания «ИнтерХим» ввела в эксплуатацию новый комплекс по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), создание которого являлось последним этапом реализации инвестиционной стратегии общей стоимостью более 50 млн. евро.

Как сообщил в ходе презентации комплекса генеральный директор ОДО «ИнтерХим» Анатолий Редер, новый комплекс усилит позиции компании на рынке производителей АФИ, а также позволит дополнительно обеспечить качественным сырьем производственные мощности компании. 85% производимых АФИ компания использует для собственных нужд, 15% реализует другим фармацевтическим компаниям.

«Сегодня мы показали последнюю стадию. На этом новом участке представлено оборудование самых известных производителей, причем оборудование высшего уровня. Все процессы на этом участке полностью автоматизированы, максимально учтены вопросы безопасности и условия полностью соответствуют международным стандартам надлежащей производственной практики», — сказал генеральный директор «ИнтерХима».

Кроме того, компания презентовала внедренную в производственный процесс систему маркировки лекарственных средств, используемую для автоматического отслеживания их движения от производителя до конечного потребителя или пациента. Система построена в соответствии с рекомендациями Европейской федерации фармацевтической промышленности и профильных фармацевтических ассоциаций и использует двумерные коды стандарта GS1 ECC200.

«В мире и в Украине, в частности, остро стоит проблема фальсифицированных лекарств. Сегодня «ИнтерХим» как единственный украинский фармпроизводитель, который полноценно внедрил подобное оборудование на своем производстве, участвует в пилотном проекте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по внедрению автоматизированной системы отслеживания оборота лекарственных средств с использованием кодов европейского образца.

Мы считаем, что внедрение элементов системы на уровне государства и всеми участниками рынка минимизирует возможность продажи фальсифицированных лекарств в Украине. По нашей оценке, если все стороны отнесутся к данному вопросу ответственно, полноценно внедрить систему в Украине удастся примерно за 2-3 года», — добавил А. Редер.

Инвестиционную стратегию по строительству нового лабораторно-производственного комплекса компания «ИнтерХим» начала в 2012 году. В рамках проекта был построен 8-этажный комплекс площадью 15 тыс. кв. м. с лабораторией, аналогов которой нет в Украине, участком производства готовых лекарственных средств в условиях GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика — система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств и фармацевтических субстанций), участком по производству АФИ, логистическим центром.

Общий объем инвестиций в проект составил более 50 млн. евро.

Новый комплекс позволил компании вчетверо нарастить объемы производства лекарственных средств, освоить выпуск дополнительных лекарственных форм, запустить производство ряда импортозамещающих препаратов, увеличить объем экспорта продукции, в том числе в страны ЕС, вдвое.

Завершение инвестиционной стратегии совпало с 25-летием компании «ИнтерХим».

В связи с юбилеем на здании завода также была открыта мемориальная доска, посвященная трем выдающимся химикам, которые внесли существенный вклад в развитие украинской химии и фармацевтики — Алексею Богатскому, Андрею Греню и Николаю Лукьяненко.

СПРАВКА: ОДО «ИнтерХим» было основано аспирантами и научными сотрудниками Физико-химического института Национальной академии наук Украины им. А.В. Богатского в 1992 году. В начале деятельности компания осуществляла разработку продуктов тонкого органического синтеза, оригинальных фармацевтических субстанций, а также импортозамещающих субстанций, которые ранее не производились в Украине.

В настоящее время предприятие осуществляет полный производственный цикл: разработку и синтез новых биологически активных молекул, промышленное производство фармацевтических субстанций, выпуск готовых лекарственных средств, реализацию собственной продукции конечному потребителю.

Главным конкурентным преимуществом компании на внутреннем рынке считается разработка оригинальных лекарственных препаратов. Сейчас предприятием зарегистрировано 4 оригинальных препарата, созданных на основе уникальных молекул, безопасность и эффективность которых доказана в ходе клинических испытаний.

На предприятии работают более 800 человек. Средняя заработная плата составляет свыше 13 тыс. грн. Среди сотрудников компании 5 докторов наук, 21 кандидат наук.