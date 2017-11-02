Случаев гриппа в Одессе в этом эпидсезоне ещё не регистрировалось, но медики призывают готовиться

16:44 / 09.11.2017

Медики напоминают одесситам о важности профилактики гриппа и ОРВИ.

Обобщенную информацию городских специалистов в сфере здравоохранения представил Департамент информации Одесского городского совета.

Так, эпидсезон 2017-2018 годов по ОРВИ и гриппу начался 2 октября текущего года и продлится по май 2018 года. С начала эпидсезона заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе находится на сезонном уровне, характерном для этого времени года. Превалирует заболеваемость среди детей — две трети всех случаев острых респираторных вирусных инфекций.

С начала эпидсезона в Одессе не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа. По данным вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра, отмечена циркуляция парагриппа и вирусов негриппозной природы.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне 2017-2018 гг. Украину ожидают три штамма гриппа: грипп А Мичиган (H1N1), грипп А Гонконг (H3N2) и грипп В Брисбен.

Грипп — это вирусная инфекция, которая может вызывать серьезные осложнения: пневмонию, менингоэнцефалит и другие тяжелые последствия для здоровья. Вакцинация является единственным специфическим способом профилактики гриппа.

Вакцинация от гриппа не внесена в Национальный календарь прививок в Украине, однако является рекомендованной. В первую очередь прививка необходима лицам из групп повышенного риска осложнений гриппа — дети до 6 лет, беременные женщины, пожилые люди, больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями. Также вакцинация от гриппа рекомендована группам профессионального риска — педагогам, медработникам, водителям городского транспорта, работникам супермаркетов и заведений общественного питания и всем, чья работа связана с пребыванием в общественных местах и контактом с людьми.

В Украине в этом эпидсезоне разрешены к применению четыре вакцины: «Ваксигрип» (Франция), «Инфлувак» (Нидерланды), «ДжиСи Флю» (Южная Корея) и «Инфлуэнза» (Китай). Это очищенные инактивированные сплит-вакцины, эффективные против всех циркулирующих в этом сезоне штаммов гриппа.

Вакцины от гриппа в Одессе имеются в наличии в муниципальных аптеках КП «Одесфарм» и других аптечных сетях. Для вакцинации необходимо приобрести вакцину в аптеке и с соблюдением температурного режима доставить ее в прививочный кабинет Центра первичной медико-санитарной помощи. С собой обязательно необходимо иметь аптечный чек с указанием даты и времени покупки вакцины. Прививка от гриппа проводится только после осмотра семейным врачом. Также пройти осмотр врача и вакцинацию от гриппа можно в медицинском центре КП «Одесфарм» по адресу: ул. Жуковского, 30.