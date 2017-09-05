«Расследование пожара в «Виктории» должны проводить технические специалисты, а не представители общественности и эксперты-самозванцы», — мнение

15:01 / 19.09.2017

Новые корпуса муниципального лагеря «Виктория» в Одессе, один из которых был уничтожен пожаром в ночь с 15 на 16 сентября, возводили 2 года назад строительные организации ООО «Юг-Укрстрой» (выступила генеральным подрядчиком) и ЧП «Монолит» (субподрядчик).

Данные компании обладают достаточно хорошей репутацией и неоднократно выполняли заказы на строительство зданий и сооружений в Одессе.

Редакция связалась с представителем строительных компаний Юрием Резниковым, который рассказал о том, как выполнялись работы по строительству, прокладке коммуникаций и обеспечению пожарной безопасности в детском лагере, и какие средства были потрачены.

«После событий 2014 года на пляже «Отрада» и последующих судебных разбирательств между Канатной дорогой и мэрией, меня сложно назвать адвокатом Труханова, но и опускаться до уровня подонков, которые используют трагедию, чтобы расправиться со своими оппонентами, я не буду. Поэтому постараюсь быть объективным. Сенсации не будет», — говорит Юрий Резников.

По его словам, все строительные работы были выполнены качественно и на должном техническом уровне. Это подтверждают акты выполненных работ, лабораторные исследования на негорючесть краски и пропитки, соответствующие сертификаты, результаты проверки КРУ. В корпусах была проведена проводка проводами сечением 4 кв. мм и 2,5 кв. мм, что обеспечивает соответствующее напряжение в 5 и 8 кВт. Кроме того, во время реконструкции в лагере на электрооборудовании не экономили — было установлено оборудование французской компании Schneider Electric, в том числе установлено УЗО (устройство защитного отключения). О качестве проводки говорит и тот факт, что на пепелище найдены провода, которые даже не оплавились. Кроме того, электрики прокладывали проводку в металлорукавах, поэтому ее возгорание исключено. Пропитка и покраска древесины были выполнены негорючими материалами, что подтверждает экспертиза ГСЧС.

Обвинения в свой адрес строители считают абсурдными и отмечают, что «расследование должны проводить компетентные технические специалисты, а не представители общественности и эксперты-самозванцы».

В частности, как поясняют эксперты в области разработки биозащитных средств, пропитка не предназначена для того, чтобы остановить пожар, ее задача — остановить возгорание на 4-5 минут и позволить всей конструкции устоять в течение 30-45 минут. Но пожар все равно надо тушить основными средствами, ведь дольше сооружения продержаться просто не могут. Пропитка для древесины – это не волшебство: у нее есть только определенные противопожарные возможности. О качестве пропитки говорит и тот факт, что расположенные рядом деревянные здания не только не загорелись от высокой температуры, но даже не обуглились. Устояли и обработанные специальной краской металлические лестницы, что позволило эвакуировать детей. Вывод: «Пропитка со своей задачей справилась, а люди — нет».

Противопожарные мероприятия были выполнены также на высоком техническом уровне. Об этом заявили представители ГСЧС на совещании в ОГА. Система свето-звуковой сигнализации от ООО «Укртехбезпека», которая не сработала в злополучную ночь (а, скорее всего, была отключена), стоила, согласно официальным документам около 308 тыс. грн. (c НДС и накладными расходами 370 тыс. грн.), а не 11 млн. грн., и уж, тем более, не 33 млн. грн., как сообщили некоторые СМИ. Информация о баснословных суммах, которые были освоены в обход тендера, не соответствует действительности, что также подтверждается документально. Система пожарной безопасности не была сверхдорогой, но и не была дешевой.

Беда в том, что в ходе пожара ни один огнетушитель не был применен, а в гидрантах не было воды. Это говорит о том, что противопожарные тренировки и мероприятия не проводились.

Кроме того, времени для эвакуации было достаточно, но троих девочек забыли в комнате корпуса! Судя по всему, усугубили ситуацию и непрофессиональные действия взрослых, которые открыли все окна и двери, забыв об обратной тяге. Ветер с моря молниеносно раздул очаг возгорания…

На обвинения об «откатах» и об «отмывке денег» подрядчики, выполнявшие строительные работы в «Виктории», реагируют спокойно: «Наша совесть чиста, никаких откатов не было, о чем свидетельствуют результаты проверки КРУ. Со всей суммы было снято в пользу государства всего 15 тыс. грн. — за остатки пиломатериалов», — заявил представитель строительной компании.

««Виктория» — это детище Труханова, — подчеркнул Юрий Резников, — И ему, действительно, удалось создать лучший детский оздоровительный лагерь в Украине после того, как мы потеряли «Артек». Он потратил на него много сил, поэтому обвинения в откатах — это шизофрения и абсурд...».

По словам специалиста, на Чернобыльской АЭС противопожарные средства защиты были намного сильнее, чем в «Виктории», но это не спасло страну и мир от катастрофы...

Нет таких соболезнований, которые бы помогли безутешным родителям пережить страшное горе, настигшее их семьи. По мнению многих горожан, причина пожара — в пренебрежении сотрудников своими обязанностями.

К трагедии, возможно, привело и банальное отсутствие финансирования, невозможность нанять квалифицированных работников на достойную зарплату, и человеческая халатность. В ходе осмотра здания на стене комнаты худрука с внешней стороны был найден огнетушитель, поэтому, если бы взрослые были на месте, возможно, никакого пожара бы не было.

«Какие бы инновационные технологии ни использовали заказчики и строители, и сколько бы ни пропитывали бревна огнеупорной смесью, какие бы пожарные системы ни устанавливали, равнодушие, халатность и безответственность все усилия сведут на «нет». Главная причина трагедии в том, что рядом с детьми не было заботливых и квалифицированных взрослых. Это должно стать уроком для всех», — пишут одесситы на городском форуме.

Документы, предоставленные представителем стройкомпаний:









Протокол испытания огнезащитной обработки поверхности деревянных конструкций:

Протокол испытания — результаты исследований:

Смета установки пож.сигнализации: