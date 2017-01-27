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149 торговых павильонов уничтожено или повреждено огнём во время пожара на рынке «Северный»
09:16 / 24.04.2017
149 торговых павильонов на общей площади около 700 кв. м уничтожено или повреждено огнём во время субботнего пожара на рынке «Северный».
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о возгорании торгового павильона на рынке «Северный» поступило в Службу спасения «101» 22 апреля в 18:29.
По сообщению отдела коммуникации ГУНП области, первыми на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, которые начали эвакуацию людей с рынка, обеспечили отвод транспортных средств, перекрывающих въезд спецтранспорту спасателей, и осуществляли регулирование дорожного движения.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 18:40. к тому моменту ориентировочная площадь пожара уже составляла 400 кв. м. Спасатели работали по повышенному номеру вызова «Ранг-2».
Из-за угрожающих масштабов пожара, кроме патрульных, работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и следственно-оперативной группы Суворовского отдела полиции, по тревоге также был поднят личный состав Суворовского отдела полиции. Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке.
Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах.
К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 человек личного состава.
Пожар на общей площади 700 кв. м был локализован в 19:47, а в 20:07 полностью ликвидирован. С рынка силами спасателей и полиции были эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших среди работников и посетителей рынка нет. Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
В результате пожара уничтожено и повреждено около 150 торговых павильонов. Оперативными действиями подразделений ГСЧС спасено 307 торговых павильонов.
После ликвидации огня была создана группа из числа работников Суворовского ОП для обеспечения общественного порядка на рынке и пресечения проявлений мародерства.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Проверяется информация о вероятности возникновения пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.
Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке.
Первоначально полиция характеризует правонарушение по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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