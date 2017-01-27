ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Новости
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




149 торговых павильонов уничтожено или повреждено огнём во время пожара на рынке «Северный»
09:16 / 24.04.2017
24-04-2017

149 торговых павильонов на общей площади около 700 кв. м уничтожено или повреждено огнём во время субботнего пожара на рынке «Северный».

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, сообщение о возгорании торгового павильона на рынке «Северный» поступило в Службу спасения «101» 22 апреля в 18:29.

По сообщению отдела коммуникации ГУНП области, первыми на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, которые начали эвакуацию людей с рынка, обеспечили отвод транспортных средств, перекрывающих въезд спецтранспорту спасателей, и осуществляли регулирование дорожного движения.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 18:40. к тому моменту ориентировочная площадь пожара уже составляла 400 кв. м. Спасатели работали по повышенному номеру вызова «Ранг-2».

Из-за угрожающих масштабов пожара, кроме патрульных, работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и следственно-оперативной группы Суворовского отдела полиции, по тревоге также был поднят личный состав Суворовского отдела полиции. Чтобы не допустить человеческих жертв и фактов мародерства, правоохранители оцепили территорию и обеспечивали общественный порядок на рынке.

Тушение осложнялось одиночными взрывами некоторых промышленных товаров в торговых павильонах.

К ликвидации пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 58 человек личного состава.

Пожар на общей площади 700 кв. м был локализован в 19:47, а в 20:07 полностью ликвидирован. С рынка силами спасателей и полиции были эвакуированы 60 человек. Погибших и пострадавших среди работников и посетителей рынка нет. Вследствие длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских получили отравление следами горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате пожара уничтожено и повреждено около 150 торговых павильонов. Оперативными действиями подразделений ГСЧС спасено 307 торговых павильонов.

После ликвидации огня была создана группа из числа работников Суворовского ОП для обеспечения общественного порядка на рынке и пресечения проявлений мародерства.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Проверяется информация о вероятности возникновения пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов. Сумма причиненного материального ущерба устанавливается.

Материалы по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке.

Первоначально полиция характеризует правонарушение по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

версия для печати

Комментарии

Нет комментариев
Контрольный код: *
 
 
введите, пожалуйста, буквы, которое вы видите слева
Ваше имя: *   Ваш e-mail:
Комментарий: *
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
16:32 24.04.2017
Полиция проверяет информацию о минировании железнодорожного вокзала в Одессе
15:24 24.04.2017
139 «детей улиц» выявила с начала года Службa по делам детей ОГА
15:02 24.04.2017
Начато создание велосипедных дорожек на Ольгиевской
14:55 24.04.2017
Весенний фестиваль «Сирень-2017» пройдёт в Одессе 27 апреля
14:49 24.04.2017
Полиция проверяет информацию о минировании Малиновского райсуда


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.026