Послевкусие джазовых импровизаций

12:34 / 24.10.2017

С 22 по 24 сентября в Одессе, которую справедливо называют городом ста фестивалей, проходил 17-й Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest 2017. Фестиваль открылся open-air концертом в Городском саду. А основные свои события развернул на сцене Одесской филармонии.

Гостями фестиваля традиционно стали артисты мирового уровня, приглашенные при содействии посольств и культурных центров стран Европы и США, которые представили одесской публике свои авторские программы, а также приняли участие в джемах в Паблисити-баре «Ай лав ю, Петрович». Создателем фестиваля является выдающийся пианист и джазмен, одессит Юрий Кузнецов, безвременно ушедший из жизни 2 мая 2016 года. Достойным и талантливым продолжателем его дела является его вдова Наталья Эртнова, ставшая генеральным продюсером, директором, в общем, главным организатором и вдохновителем Odessa JazzFest.

Совсем недавно нашему корреспонденту удалось пообщаться с Натальей при случайной встрече на улице — о прошедшем Джазфесте и о планах на будущее.

Корреспондент. Как правило, осознание сделанного приходит вослед мероприятию. Что вы думаете о нынешнем фестивале?

Наталья Эртнова. О, это ощущение, когда бежал, бежал на полном скаку и остановился. Не всегда сразу можешь переключиться. Но с приездом гостей, а также их отъездом фестиваль не заканчивается. Идут договора, выплаты денег, зачастую нам оплачивают гораздо позже, нежели нужно. Но все оргвопросы закрыли и — тишина. Естественно, когда фестиваль начинался — я мечтала проснуться 26 октября. То есть, я проснусь — и всё закончится. Сейчас, конечно, есть такое ощущение пустоты, как будто бы чего-то не хватает. Но мы сейчас получаем отзывы от музыкантов, тех, кто приезжал, смотрим их посты в соцсетях. Нам пишут «спасибо за приём», «спасибо за город». Многие из них, 99%, были впервые в Одессе.

Корр. Ваши гости, музыканты, каким-либо образом участвуют в организации фестиваля, помогают вам?

Н. Э. У всех приезжающих музыкантов есть задача выйти и отыграть . Некоторые дают мастер-классы, ещё они могут задумать какие-то проекты с теми, кто оказался на фестивале. Конкретной такой помощи от музыкантов нет, да мы и не ждём её. Наша задача их принять, чтобы им было хорошо, чтобы они жили в хорошем отеле, чтобы они ели в хорошем ресторане, чтобы им поставили хороший звук, а главное — чтобы пришла публика.

Корр. Кто из музыкантов в этом году вам запомнился больше всего, так сказать, «запал в душу»?

Н. Э. Мне запомнился норвежский пианист Ян Гуннер Хоффман, потому как это было совершенно неожиданное выступление после американского классического пианиста. Это была самая настоящая импровизация. Мне он даже по стилю напомнил самого Юрия. у меня было ощущение, что его душа переселилась в него, потому что он играл не «джазуху». Как говорил Юра, ««джазуху» уже терпеть не могу»... А, закрыв глаза, можно было представить эту природу Норвегии, эти фьорды, это была очень красивая импровизация на базе классической музыки. Ну и совершенно, конечно, зал замер, когда он начал играть украинскую песню, которую написал Юрий Кузнецов, — «Месяц ясный». Он скачал её из интернета за час до выступления и сыграл на концерте. У всех стояли слёзы на глазах, а он попросил разрешения играть эту музыку везде... Все были великолепны: француз, под игру которого танцевал весь Горсад, замечательный американец, прекрасные греки, с необычной своей музыкой. Но норвежец меня покорил...

Корр. Приезд каких гостей уже, возможно, планируется на следующий год?

Н. Э. Пока ещё ни с кем не работаем, но до конца ноября нам нужно выбрать музыкантов для будущего фестиваля. Пока даже не всегда хочется слушать и слышать музыку — приходя в клуб, я прошу её выключить. Пока передоз. Нужно отдохнуть и на свежие уши уже что-то отбирать, закладывать бюджеты, договариваться. Как-то пока сейчас ещё не очень хочется. Дело времени...

Беседовала Ольга Шубина