Одесский оперный: 130 лет со дня открытия, 10 лет завершения реконструкции

15:37 / 13.09.2017

Открывшийся 8 сентября III Фестиваль искусств «Бархатный сезон» посвящён 130-летию со дня открытия здания Одесского национального академического театра оперы и балета. На протяжении трёх лет фестиваль поддерживают меценаты — Сергей Гриневецкий, Владимир Филипчук, Валентин Продаевич.

В этом году отмечается и ещё одна дата из жизни театра — 22 сентября исполняется 10 лет со дня открытия здания Оперного театра после 11-летней реставрации.

Как рассказал в интервью агентству политик и меценат Сергей Гриневецкий, 22 сентября инициативная группа соберётся в Одесском театре оперы и балета для того, чтобы отметить и строителей, и проектантов, и архитекторов — всех, кто принимал участие в одиннадцатилетней реконструкции с 1996 по 2007 г.г.

Напомним, что для спасения фундамента были применены редкие на тот момент технологии — вдавливание в фундамент свай, на каждую из которых собирались деньги — буквально, всем миром либо находился один человек, способный это профинансировать. Большинство из свай — именные, а имена всех неравнодушных людей, внесших посильную лепту, записаны в хронологическом порядке в историю спасения театра. На восстановительные работы было затрачено 190 млн. грн.

«Было непросто, центр никак не хотел помогать. — отметил С. Гриневецкий, выступивший инициатором начала реконструкции. — Реконструкция театра в те времена не воспринималась даже в рамках программ социально-экономического и культурного развития, несмотря на то, что это прописано в Конституции. Но, всё-таки, я считаю, что наши постоянные, убедительные аргументы сыграли свою решающую роль, так как Одесский регион в динамике был один из лучших в Украине, а в 2000 году мы были первые и, тогда единственные в Украине, которые достигли уровня внутреннего валового продукта 1991 года. Эту позицию мы сохраняли до 2005 года... И понятно, что тогда начали ездить сюда. В те годы было очень много у нас в гостях премьеров, президентов из других государств. Я, честно говоря, воспользовался этим и водил их сюда. Конечно, это вызывало реакцию нашего Президента, но, вместе с тем, была принята государственная программа по реконструкции и, в конечном итоге я очень рад, что за 11 лет нам удалось завершить реконструкцию... Тем более, что реконструкция была очень непростая: 1800 свай «вдавлены» на глубину 18 метров. Они связаны между собой.

К слову, когда последнюю сваю бурили — нашли склеп, подняли — а там крест, бутылка вина, буханка хлеба, серебряная монета, отчёт Городской Думы и бюджет муниципалитета. Находки сегодня хранятся в музее. И мы на это же место заложили новую капсулу с посланием к потомкам... Ну и два бандажа нужно было делать.

Я должен сказать, что решающую роль в спасении театра сыграл министр транспорта — ныне покойный Георгий Кирпа, который был куратором Одесской области, и мы с ним долго обсуждали, как организовать проект. По большому счёту, тогда «Укрзализныця» спасла театр, если быть точным».

«Что касается его сегодняшнего состояния, то я могу засвидетельствовать, что очень профессиональное руководство театра. И, конечно же, они постоянно содержат его в такой привлекательной форме.

Это уникальное сооружение, оно требует постоянного внимания со стороны государства. Я очень рад, что у него статус Национального, который позволяет чувствовать себя более уверенно — как артистам, так и инженерной группе. А что касается качества, то на сцене совсем по-другому звучит и оркестр, и хор, и солисты, и балет. Я могу сказать, что ту миссию, которую мы изначально закладывали, — мы реализовали.

На протяжении трёх последних лет я как председатель Наблюдательного совета, Владимир Станиславович Филипчук — как председатель Попечительского совета, наши коллеги, поддерживаем «Бархатный сезон», — добавил С. Гриневецкий.

СПРАВКА: Одесский национальный академический театр оперы и балета построен в 1809 г. Через 60 с лишним лет здание сгорело дотла. Еще через 14 лет по проекту венских архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера театр был отстроен заново в стиле венского барокко. Его «вторая жизнь» началась с 1887 г.

Аншлаговые выступления здесь давали Шаляпин, Крушельницкая, Нежданова, Собинов, первая балерина мира Анна Павлова; свои произведения презентовали Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Сарасате.

Ремонт «проседающего» здания театра начался в 1996 г. Торжественное открытие театра после реставрации, в ходе которого было объявлено о присвоении ему статуса национального, состоялось 22 сентября 2007 г.