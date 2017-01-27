ОМКФ-2017 стартует 14 июля

15:04 / 22.06.2017

Для участия в VIII Одесском международном кинофестивале, который пройдёт с 14 по 22 июля, было подано 911 заявок из 81 страны мира.

Об этом президент VIII ОМКФ Виктория Тигипко заявила на пресс-конференции 21 июня.

По её словам, из 911 заявок, поданных 81 страной, для участия в VIII ОМКФ было отобрано 12 фильмов, представляющих кинематографистов из Китая, Украины, Сербии, Австралии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании. Они будут участвовать в основной программе и соревноваться за Гран-При — Золотого Дюка и другие престижные награды.

В Национальной программе заявлены 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов. А две украинские киноленты примут участие и в международном, и в Национальном конкурсах.

Почётным гостем ОМКФ-2017 станет польский кинорежиссёр и сценарист Агнешка Голланд, которая представит свой новый фильм «След зверя», получивший «Серебряного медведя» на Берлинале-2017.

На пресс-конференции президент VIII ОМКФ В. Тигипко также огласила состав жюри, во главе которого будет немецкий режиссёр Кристиан Петцольд — неоднократный обладатель высших кинопремий мира.

«В прошлом году он приезжал на наш фестиваль в Одессу, просто посмотреть, с семьёй. Ему так понравилось, он совсем не хотел уезжать. Поэтому в этом году согласился возглавить жюри», — отметила президент ОМКФ-2017.

В. Тигипко подчеркнула, что фестиваль не просто набирает обороты, но и каждый год бьёт рекорды предыдущего форума по количеству заявок из стран из пяти континентов, а также гостей. По её словам, в этом году их будет более трёхсот — это «группы сопровождения фильмов: режиссёры, сценаристы, члены съёмочных групп».

«Мы плавно движемся к 10-летнему юбилею и постоянно расширяем географию. После лидирующих по заявкам европейских стран, в этом году у нас будут гости из Бангладеш и Марокко. А всего в конкурсных программах примет участие порядка 120 фильмов. Наша главная задача — открыть как можно больше новых кинозвёзд европейского и мирового кино», — заявила В. Тигипко.

Президент ОМКФ также отметила, что в этом году в Украине государством выделено 500 млн. грн. ( 20 млн. долл.) на поддержку отечественного кинематографа. С этой же целью создана и Национальная украинская киноакадемия.