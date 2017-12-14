Круглый стол «Земля и люди: село Щербанка Раздельнянского района»

14.12.2017

Организатор круглого стола — Букач Владимир Николаевич (глава ОО «Антикоррупционное движение Юга»)

Приглашённые участники круглого стола:

1. Милютин Г.В., начальник Главного управления ГФС в Одесской области;

2. Радулов Д.Д., директор Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной администрации;

3. Вербовщук С.Г., и.о. директора Госгеокадастра в Одесской области;

4. Финик В.В., депутат Одесского областного совета;

5. Букач В.Н., глава общественной организации «Антикоррупционное движение юга»

6. Товпинец Л.Е., голова Щербанского сельсовета;

7. Пономаренко О.В., директор государственного предприятия «Опытное хозяйство им. А.В. Суворова»;

8. Беляков Н.В., председатель инициативной группы;

9. Марар А.С., депутат Щербанского сельского совета, член инициативной группы.

Земля принадлежит народу. Это зафиксировано Конституцией Украины и действующим законодательством. В частности, в Земельном Кодексе Украины указано, что каждый гражданин страны имеет право на получение до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства. Но вот только получить участок, зачастую, бывает очень сложно.

После провозглашения независимости Украины на месте откормсовхоза, который пользовался землями Щербанского сельского совета, было создано Государственное предприятие «Опытное хозяйство им. А.В. Суворова института сельского хозяйства Причерноморья Национальной академии аграрных наук». На госпредприятии работало около 800 сотрудников. Сейчас — около 90.

Летом 2016 года сначала более 1000, потом более 700 жителей территории Щербанского сельсовета, используя свое конституционное право, подали в Главное управление Госгеокадастра Одесской области заявления о выделении земель площадью до 2 га. По результатам рассмотрений этих заявлений ГУ Госгеокадастра в Одесской области выдало осенью 2016 года 50 первых приказов о выделении гражданам разрешений на разработку документов по землеустройству.

В возникших вопросах и происходящем вокруг земель Щербанки поможет разобраться круглый стол.