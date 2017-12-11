Торжества по случаю 25-летия «Интерхима»

«ИнтерХим» — современное фармацевтическое предприятие, основными видами деятельности которого являются производство лекарственных препаратов, синтез фармацевтических субстанций и научные исследования. На протяжении последних лет компания входит в ТОП-10 ведущих отечественных производителей лекарств и ТОП-30 всех производителей, представленных на украинском фармрынке.

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Артём Филипенко

Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

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