ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Новости
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода
Погода
Погода в Одессе

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Николаеве

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Херсоне

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Горловке Погода в Броварах 




Торжества по случаю 25-летия «Интерхима»
11.12.2017

«ИнтерХим» — современное фармацевтическое предприятие, основными видами деятельности которого являются производство лекарственных препаратов, синтез фармацевтических субстанций и научные исследования. На протяжении последних лет компания входит в ТОП-10 ведущих отечественных производителей лекарств и ТОП-30 всех производителей, представленных на украинском фармрынке.
 
 
 
 
 
 
 
 
Поиск:
расширенный

Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
Loading...


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.035