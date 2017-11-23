|
|
Пресс-конференция руководителей и активистов Общественной организации “Совет по защите законности и правопорядка”
23.11.2017
Тема: «Нарушения прав человека со стороны депутатов Новобилярского поселкового совета Лиманского района (бывший Коминтерновский) Одесской области и работников полиции Лиманского отдела ГУНП в Одесской области».
Участники пресс-конференции:
• Александр Щелчков – председатель ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,
• Юрий Саковский – руководитель Одесского областного представительства ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,
• Олег Пальцев – пострадавший, активист ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,
• Алексей Амельченко – журналист.
Руководители и активисты организации планируют сообщить о фактах, имевших место в ходе конфликтной ситуации, дальнейших действиях организации в отношении лиц, нарушивших права человека.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.028
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»