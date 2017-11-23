Фото и видео Пресс-конференция руководителей и активистов Общественной организации “Совет по защите законности и правопорядка” 23.11.2017 Тема: «Нарушения прав человека со стороны депутатов Новобилярского поселкового совета Лиманского района (бывший Коминтерновский) Одесской области и работников полиции Лиманского отдела ГУНП в Одесской области». Участники пресс-конференции: • Александр Щелчков – председатель ОО “Совет по защите законности и правопорядка”, • Юрий Саковский – руководитель Одесского областного представительства ОО “Совет по защите законности и правопорядка”, • Олег Пальцев – пострадавший, активист ОО “Совет по защите законности и правопорядка”, • Алексей Амельченко – журналист. Руководители и активисты организации планируют сообщить о фактах, имевших место в ходе конфликтной ситуации, дальнейших действиях организации в отношении лиц, нарушивших права человека.