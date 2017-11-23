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Пресс-конференция руководителей и активистов Общественной организации “Совет по защите законности и правопорядка”
23.11.2017

Тема: «Нарушения прав человека со стороны депутатов Новобилярского поселкового совета Лиманского района (бывший Коминтерновский) Одесской области и работников полиции Лиманского отдела ГУНП в Одесской области».

Участники пресс-конференции:

• Александр Щелчков – председатель ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,

• Юрий Саковский – руководитель Одесского областного представительства ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,

• Олег Пальцев – пострадавший, активист ОО “Совет по защите законности и правопорядка”,

• Алексей Амельченко – журналист.

Руководители и активисты организации планируют сообщить о фактах, имевших место в ходе конфликтной ситуации, дальнейших действиях организации в отношении лиц, нарушивших права человека.
 
 
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