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Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
14.11.2017
Експерти Одеської обласної організації ВГО КВУ та ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» презентують результати моніторингу бюджетних програм, ефективності витрачання коштів бюджету 2017 р. та впровадження програмно-цільового-методу (ПЦМ) в Одесі, Ізмаїлі, Подільску та Біляївськоій ОТГ області.
Цей захід відбувається в межах проекту “Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-ти областях півдня та сходу України».
Спікери:
• Анатолій Бойко – Голова Одеської обласної організації ВГО КВУ;
• Альона Єгорова – експерт Одеської обласної організації ВГО КВУ;
• Михайло Золотухін – директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва».
Моніторинг бюджетних програм та порядку формування бюджету за новими правилами проводився у 24 містах обласного значення та об’єднаних територіальних громадах 5 областей України.
Експерти виявили, що вже в перший рік впровадження бюджетних програм по всій Україні, зокрема в Одесі, є серйозні порушення. Під час круглого столу вони озвучать результати моніторингу та свої рекомендації, як можна покращити ситуацію та зробити місцевий бюджетний процес більш ефективним.
На круглий стіл запрошуються громадські активісти, представники місцевого самоврядування та ЗМІ.
Круглий стіл проводиться в рамках проекту «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5 областях півдня та сходу України», який реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» в рамках Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” (http://probudget.org.ua/) за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні та медіа-підтримки ГО «Український кризовий медіа-центр».
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Сергей Гриневецкий
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