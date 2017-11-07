Круглий стіл на тему «Бізнес та влада в одеському регіоні. Чи є конфлікт?»

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Сергей Гриневецкий

Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

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