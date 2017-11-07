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Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
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Круглий стіл на тему «Бізнес та влада в одеському регіоні. Чи є конфлікт?»
07.11.2017

Учасники:

Голови міських одеських та обласних осередків політичних партій.

Організатор:

Південноукраїнський центр етнічних та політичних досліджень «Лад».
 
 
 
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Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
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