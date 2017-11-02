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Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
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Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад в Одеській області
02.11.2017

В ході прес-конференції представники політичної сили БПП «Солідарність» в Одеській області підведуть підсумки виборчого процесу, представлять журналістам обраних голів територіальних громад, розкажуть про майбутню роботу і подальші зміни в регіоні.

Учасники прес-конференції:

Михайло Шмушкович — голова Одеської міської організації партії «Солідарність» Блок Петра Порошенка.

Анатолій Урбанський — голова Одеської обласної ради, член партії «Солідарність» Блок Петра Порошенка.

Також в прес-конференції візьмуть участь новообрані голови об'єднаних територіальних громад і представники депутатського корпусу від БПП.

Довідка:

29 жовтня пройшли вибори депутатів і голів в об'єднані територіальні громади. БПП «Солідарність» здобула перемогу на цих виборах: 114 з 201 голови об'єднаних територіальних громад та 130 з 674 депутатських мандатів, отримали висуванці від БПП.

Населення Одеської області так само віддало перевагу БПП «Солідарність». За підтримки БПП «Солідарність» перемогли 8 з 11 голів ОТГ.
 
 
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