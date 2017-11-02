Фото и видео Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад в Одеській області 02.11.2017 В ході прес-конференції представники політичної сили БПП «Солідарність» в Одеській області підведуть підсумки виборчого процесу, представлять журналістам обраних голів територіальних громад, розкажуть про майбутню роботу і подальші зміни в регіоні. Учасники прес-конференції: Михайло Шмушкович — голова Одеської міської організації партії «Солідарність» Блок Петра Порошенка. Анатолій Урбанський — голова Одеської обласної ради, член партії «Солідарність» Блок Петра Порошенка. Також в прес-конференції візьмуть участь новообрані голови об'єднаних територіальних громад і представники депутатського корпусу від БПП. Довідка: 29 жовтня пройшли вибори депутатів і голів в об'єднані територіальні громади. БПП «Солідарність» здобула перемогу на цих виборах: 114 з 201 голови об'єднаних територіальних громад та 130 з 674 депутатських мандатів, отримали висуванці від БПП. Населення Одеської області так само віддало перевагу БПП «Солідарність». За підтримки БПП «Солідарність» перемогли 8 з 11 голів ОТГ.