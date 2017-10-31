Фото и видео Результати перевірки здійснення прийому виборців та інформування виборців про свою діяльність депутатами Одеської міської ради 31.10.2017 В рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» представники Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» оприлюднять результати перевірки здійснення прийому виборців та інформування виборців про свою діяльність депутатами Одеської міської ради. Основні теми: • оприлюднення депутатами інформації про себе на сайті ради; • оприлюднення інформації про прийом; • робота приймалень депутатів; • частота особистого прийому виборців; • інформування про свою діяльність і комунікація з виборцями. Спікери: • Анатолій Бойко, Голова ООО ВГО «Комітет виборців України» • Анастасія Матвієнко, керівник проекту Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад з 8 областей України. Проект реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями в 7 областях України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США).