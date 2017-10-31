ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Новости
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Последнее видео
В Одесі розповіли, як депутати здійснюють прийом та інформують виборців
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода
Погода
Погода в Одессе

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Николаеве

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Херсоне

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Горловке Погода в Броварах 




Результати перевірки здійснення прийому виборців та інформування виборців про свою діяльність депутатами Одеської міської ради
31.10.2017

В рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад» представники Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» оприлюднять результати перевірки здійснення прийому виборців та інформування виборців про свою діяльність депутатами Одеської міської ради.

Основні теми:

• оприлюднення депутатами інформації про себе на сайті ради;

• оприлюднення інформації про прийом;

• робота приймалень депутатів;

• частота особистого прийому виборців;

• інформування про свою діяльність і комунікація з виборцями.

Спікери:

• Анатолій Бойко, Голова ООО ВГО «Комітет виборців України»

• Анастасія Матвієнко, керівник проекту

Громадська кампанія «Атестація депутатів місцевих рад» спрямована на сприяння вирішенню проблеми низького рівня відкритості, прозорості та підзвітності виборцям депутатів 14 місцевих рад з 8 областей України. Проект реалізовується Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців України» разом з партнерськими організаціями в 7 областях України за підтримки Національного фонду демократії (NED, США).
 
 
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029