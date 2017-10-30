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ОПОРА презентує результати спостереження за перебігом голосування та підрахунком голосів
30.10.2017
На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області.
Час: понеділок, 30 жовтня о 12:00.
Місце: м. Одеса, просп. Шевченка, 4-Д, оф. 81, прес-центр «Контекст-Причорномор’є».
Основні теми: відкриття виборчих дільниць та перебіг голосування, підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, попередні результати голосування.
Спікери: голова ООО ВГО «Комітет виборців України» Анатолій Бойко.
Громадянська мережа ОПОРА проводила громадське спостереження за першими виборами в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня 2017 року. Починаючи з 11 вересня у 24 областях працюють 69 довготермінових спостерігачів. Громадське спостереження ОПОРИ – це сфера діяльності мережі, спрямована на об’єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням виборчого законодавства через ефективно організований громадський контроль.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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