ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Новости
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Последнее видео
ОПОРА презентує результати спостереження за перебігом голосування та підрахунком голосів
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода
Погода
Погода в Одессе

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Николаеве

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Херсоне

влажность:

давл.:

ветер:

Погода в Горловке Погода в Броварах 




ОПОРА презентує результати спостереження за перебігом голосування та підрахунком голосів
30.10.2017

На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області.

Час: понеділок, 30 жовтня о 12:00.

Місце: м. Одеса, просп. Шевченка, 4-Д, оф. 81, прес-центр «Контекст-Причорномор’є».

Основні теми: відкриття виборчих дільниць та перебіг голосування, підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, попередні результати голосування.

Спікери: голова ООО ВГО «Комітет виборців України» Анатолій Бойко.

Громадянська мережа ОПОРА проводила громадське спостереження за першими виборами в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня 2017 року. Починаючи з 11 вересня у 24 областях працюють 69 довготермінових спостерігачів. Громадське спостереження ОПОРИ – це сфера діяльності мережі, спрямована на об’єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням виборчого законодавства через ефективно організований громадський контроль.
 
 
 
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.031