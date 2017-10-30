Фото и видео ОПОРА презентує результати спостереження за перебігом голосування та підрахунком голосів 30.10.2017 На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області. Час: понеділок, 30 жовтня о 12:00. Місце: м. Одеса, просп. Шевченка, 4-Д, оф. 81, прес-центр «Контекст-Причорномор’є». Основні теми: відкриття виборчих дільниць та перебіг голосування, підрахунок голосів виборців дільничними виборчими комісіями, попередні результати голосування. Спікери: голова ООО ВГО «Комітет виборців України» Анатолій Бойко. Громадянська мережа ОПОРА проводила громадське спостереження за першими виборами в об’єднаних територіальних громадах 29 жовтня 2017 року. Починаючи з 11 вересня у 24 областях працюють 69 довготермінових спостерігачів. Громадське спостереження ОПОРИ – це сфера діяльності мережі, спрямована на об’єктивну оцінку процесу підготовки та проведення виборів, а також на запобігання порушенням виборчого законодавства через ефективно організований громадський контроль.