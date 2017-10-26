|
|
Прес-конференція: «Вибори в ОТГ Одеської області. Результати спостереження за перебігом виборчого процесу»
26.10.2017
На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області.
Основні теми:
• Особливості висування та реєстрації кандидатів
• Тенденції перебігу виборчих кампаній в ОТГ Одеської області
• Робота виборчих комісій
Спікери:
• Анастасія Матвієнко, керівник аналітичного відділу ООО ВГО «Комітет виборців України»
• Ігор Луговський, довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.020
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»