Фото и видео Прес-конференція: «Вибори в ОТГ Одеської області. Результати спостереження за перебігом виборчого процесу» 26.10.2017 На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області. Основні теми: • Особливості висування та реєстрації кандидатів • Тенденції перебігу виборчих кампаній в ОТГ Одеської області • Робота виборчих комісій Спікери: • Анастасія Матвієнко, керівник аналітичного відділу ООО ВГО «Комітет виборців України» • Ігор Луговський, довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА