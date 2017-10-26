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Прес-конференція: «Вибори в ОТГ Одеської області. Результати спостереження за перебігом виборчого процесу»
26.10.2017

На прес-конференції будуть оприлюднені результати спільного спостереження Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА за виборами в 11 ОТГ Одеської області.

Основні теми:

• Особливості висування та реєстрації кандидатів

• Тенденції перебігу виборчих кампаній в ОТГ Одеської області

• Робота виборчих комісій

Спікери:

• Анастасія Матвієнко, керівник аналітичного відділу ООО ВГО «Комітет виборців України»

• Ігор Луговський, довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА
 
 
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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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