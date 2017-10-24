Прес-конференція на тему: «Особливості підготовки та проведення ЗНО-2018»

24.10.2017

Спікер: директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, Анісімов Анатолій Юрійович.

Інформація щодо деяких особливостей зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року:

У 2018 році вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018 року. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з 11 (перелік той самий, що в 2017 році за виключенням російської мови).

Характеристики тестів із усіх предметів і критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua) в розділі «Програми ЗНО».

Два рівні складності сертифікаційних робіт з іноземних мов

У 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької та французької мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде також частина «Розуміння мови на слух», яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Державна підсумкова атестація (ДПА)

Випускникам старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року результати ЗНО з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації.

українську мову і літературу;

математику або історію України (на вибір учасника);

ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2.

2018 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування з цього предмета зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.

Встановлення «порогового бала»

Для визначення результатів ЗНО-2018 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання до вищого навчального закладу.

Пробне ЗНО

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 13.10. 2017 року № 150 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році», з метою надання можливості особам, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує взяти участь у пробному тестуванні.

Реєстрація учасників пробного тестування буде проходити на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (ОРЦОЯО) з 09 до 31 січня 2018 року за адресою: www.test-center.od.ua

Предмет пробного тестування та місце його проведення учасник має обрати самостійно під час реєстрації на сайті Одеського РЦОЯОв процесі заповнення реєстраційної картки-заяви. Він має можливість пройти пробне тестування тільки з двох предметів (кожний у різні дні, відведені для пробного тестування):

24.03.2018 – проведення ПЗНО з української мови та літератури

31.03.2018 — проведення ПЗНО з усіх інших предметів

Пробне тестування є платним для учасників і неприбутковим для організаторів і проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. Під час проведення ПЗНО-2015 буде організована робота сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів» та надано доступ учасників до нього.

Основне ЗНО

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287

06.02 – 19.03.2018 Подання реєстраційних документів до РЦОЯО особами для участі в ЗНО

06.02 – 02.04. 2018 Унесення за вимогою учасників ЗНО-2018 змін до реєстраційних даних

з 05.04.2018 Видача дублікатів сертифікатів ЗНО-2018

03.04 – 16.04.2018 Подання до УЦОЯО апеляційних заяв (оскаржень) щодо відмови в реєстрації для участі в ЗНО

до 30.04.2018 Розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО запрошень-перепусток для участі в ЗНО-2018

з 02 до 11.07.2018 р. Проведення за окремим графіком додаткової сесії ЗНО-2017

Календар проведення основної сесії ЗНО-2018

№ з/п Предмет Дата Оприлюднення правильних відповідей 1 Математика 22.05.2018 23.05.2018 2 Українська мова і література 24.05.2018 25.05.2018 3 Іспанська, німецька, французька мови 29.05.2018 30.05.2018 4 Англійська мова 01.06.2018 04.06.2018 5 Біологія 04.06.2018 05.06.2018 6 Історія України 06.06.2018 07.06.2018 7 Географія 08.06.2018 11.06.2018 8 Фізика 11.06.2018 12.06.2018 9 Хімія 13.06.2018 14.06.2018

Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua