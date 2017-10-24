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Прес-конференція на тему: «Особливості підготовки та проведення ЗНО-2018»
24.10.2017
Спікер: директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, Анісімов Анатолій Юрійович.
Інформація щодо деяких особливостей зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року:
Характеристики тестів із усіх предметів і критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua) в розділі «Програми ЗНО».
У 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької та французької мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде також частина «Розуміння мови на слух», яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.
Випускникам старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року результати ЗНО з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації.
Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року, які бажають зарахувати результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні, мають складати відповідний предметний тест рівня В2.
2018 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури проходитимуть учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту. Таким учасникам результати тестування з цього предмета зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
Для визначення результатів ЗНО-2018 з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в конкурсному відборі при вступі на навчання до вищого навчального закладу.
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 13.10. 2017 року № 150 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2018 році», з метою надання можливості особам, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2018 році, ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує взяти участь у пробному тестуванні.
Реєстрація учасників пробного тестування буде проходити на сайті Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти (ОРЦОЯО) з 09 до 31 січня 2018 року за адресою: www.test-center.od.ua
Предмет пробного тестування та місце його проведення учасник має обрати самостійно під час реєстрації на сайті Одеського РЦОЯОв процесі заповнення реєстраційної картки-заяви. Він має можливість пройти пробне тестування тільки з двох предметів (кожний у різні дні, відведені для пробного тестування):
Пробне тестування є платним для учасників і неприбутковим для організаторів і проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб. Під час проведення ПЗНО-2015 буде організована робота сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів» та надано доступ учасників до нього.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287
Календар проведення основної сесії ЗНО-2018
Отримати додаткову інформацію можна за телефонами (048)784-69-95; (048)784-89-36; (0482)32-35-09; та на сайті Одеського РЦОЯО http://www.test-center.od.ua
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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