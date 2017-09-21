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Прес-конференція: «КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ – ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ»
21.09.2017
На початку березня в Одесі створено Центр публічних розслідувань. За цей час, до роботи ЦПР приєдналися більше 50 одеських журналістів та активістів. Ми презентуємо до вашої уваги, результати роботи Центру та моніторинг діяльності Одеської міської ради за півроку.
Організатори протягом заходу розкажуть:
- результати роботи Центру публічних розслідувань за перші півроку
- результати моніторингу підготовки та проведення сесій Одеської міської ради
- про резонансні розслідування одеських журналістів
- про результати співпраці з правоохоронцями
До участі в прес-конференції запрошуються представники ЗМІ та будь-які інші зацікавлені особи! Реєстрація за місцем проведення заходу.
Спікери:
Валерій Болган – координатор Центру публічних розслідувань
Павло Колотвін – координатор моніторингу ЦПР
Анатолій Бойко – голова Одеської обласної організації «Комітету виборців України»
Гліб Канєвський — експерт Центру політичних студій та аналітики (м. Київ)
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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