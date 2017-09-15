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Пресс-конференция на тему: «Как мошенники выбрасывают несовершеннолетних детей из дома»
15.09.2017
Представители пострадавшей стороны, а также правозащитники расскажут о мошеннической схеме с участием нотариуса и представителей СОН, при помощи которой пытаются выселить из дома семью с тремя несовершеннолетними детьми.
Участники пресс-конференции:
- Эфтехар Хатак — эксперт по правам человека;
- Кулинич Василий Васильевич — президент общественной организации малого и среднего бизнеса в Одесской области «Підприємці Одещини»;
- Хутак Светлана Александровна — мать троих детей, потерпевшая;
- Хутак Шир Ага — потерпевший.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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