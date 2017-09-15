Фото и видео Пресс-конференция на тему: «Как мошенники выбрасывают несовершеннолетних детей из дома» 15.09.2017 Представители пострадавшей стороны, а также правозащитники расскажут о мошеннической схеме с участием нотариуса и представителей СОН, при помощи которой пытаются выселить из дома семью с тремя несовершеннолетними детьми. Участники пресс-конференции: - Эфтехар Хатак — эксперт по правам человека; - Кулинич Василий Васильевич — президент общественной организации малого и среднего бизнеса в Одесской области «Підприємці Одещини»; - Хутак Светлана Александровна — мать троих детей, потерпевшая; - Хутак Шир Ага — потерпевший.