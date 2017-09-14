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Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
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Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
14.09.2017

Участники:

Виктор Чумак — лидер Гражданского движения «ХВИЛЯ», заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

Геннадий Чижов — исполнительный директор Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины.
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Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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