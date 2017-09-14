Фото и видео Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?» 14.09.2017 Участники: Виктор Чумак — лидер Гражданского движения «ХВИЛЯ», заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции; Геннадий Чижов — исполнительный директор Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины.